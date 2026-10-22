Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias y la Escuela de Letras de la UASD reafirman el impulso a la investigación con su segundo simposio

El Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias (INLILI), junto con la Escuela de Letras, la Dirección de Investigación, el Decanato de la Facultad de Humanidades y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), colocaron el análisis de las letras y la lengua en un lugar prioritario de la discusión académica.

El II Simposio de Investigación Lingüística y Literaria propició el intercambio científico a través de un programa que abarcó temas como la memoria histórica, la poesía nacional, la didáctica de la lengua, la inteligencia artificial y el discurso científico.

La actividad fue impulsada de manera coordinada por la directora del INLILI, Merlyn de la Cruz Paulino; la titular de la Escuela de Letras, la doctora Ibeth Guzmán; el director de Investigación de la FH, el maestro Efraín Javier; la decana de la DH, la doctora Ana Jacqueline Ureña; y el vicerrector de Extensión, Gerardo Roa, evidenciando el compromiso de unir la enseñanza universitaria con la investigación de impacto social.

El evento, llevado a cabo el 19 y el 20 de octubre en el Paraninfo de Humanidades de la UASD, destacó por las conferencias magistrales del maestro Bartolo García Molina sobre metáfora y ciencia, y del doctor Gerardo Roa acerca de la lingüística en la era de la inteligencia artificial generativa.

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El programa contempló la exposición de Pablo Reyes sobre el legado de La Poesía Sorprendida, el análisis del doctor Edward Félix Valentín sobre la obra de Gonzalo Martín de Marcos, y la investigación de la doctora Ibeth Guzmán en torno al tratamiento mediático de la masacre de 1937.

La agenda se enriqueció con los trabajos de Cecilia Batista sobre neurorehabilitación del lenguaje y de Nathalie García enfocada en el aula como espacio de experimentación lingüística, además del lanzamiento de la revista Enfoques presentado por la doctora María Virtudes Núñez.

Con este encuentro —que congregó a más de 200 estudiantes universitarios y docentes—, las instancias de Humanidades demostraron cómo la literatura y la lengua dialogan activamente con la tecnología, la salud, la historia y la educación para dar respuestas a los retos contemporáneos.

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