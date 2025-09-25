Hoy, jueves 25 de septiembre, a las 7 de la noche, quedará inaugurada la XXVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2025, con un solemne acto que se celebrará en la sala Carlos Piantini, del Teatro Nacional Eduardo Brito, en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

La FILSD 2025, dedicada al historiador Frank Moya Pons y con la literatura infantil como eje central, se extenderá hasta el 5 de octubre en los galpones y en los diversos espacios de la Plaza de la Cultura.

El escritor Aquiles Julián, director del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura, explicó en el programa A Partir de Ahora de Acento TV, que habrá actividades para todos los públicos, desde charlas y conversatorios, lecturas de poesía y narrativa, actividades para la niñez, homenajes.

Resaltó que la Editora Nacional del Ministerio de Cultura venderá nuevas ediciones de reconocidos clásicos dominicanos y de otros autores, a precios especiales. De igual manera alentó a los lectores a acercarse al pabellón de las editoras, en donde habrá ofertas especiales de libros dominicanos e internacionales.

Aquiles Julián subrayó que los escritores dominicanos tendrán la oportunidad de ponerse en contacto con reconocidas editoras de España y América Latina, con las que podría tener acuerdos para la edición de sus libros.

Otros puntos tocados por Aquiles Julián:

-Como todos los años, habrá facilidad llegar directamente a la Plaza de la Cultura vía el Metro de Santo Domingo.

-Al mismo tiempo se están celebrando la Bienal de Artes Visuales, el Festival de Danza y el Festival de Teatro, entre otras actividades culturales de gran atractivo.

