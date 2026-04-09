Voy a cerrar mi serie de artículos como homenaje a Jürgen Habermas con unas cinco recomendaciones de su extensa literatura. Los expertos extrañarán textos fundamentales como Teoría de la acción comunicativa, La lógica de las ciencias sociales o Conocimiento e interés, pero en este contexto, he priorizado obras más accesibles, sin perder de vista la relevancia y actualidad de sus temas. Las fechas de publicación que aparecen al lado de cada título se refieren a las ediciones originales alemanas, pero todas tienen traducciones en lengua castellana y pueden obtenerse en versión digital.

Historia y crítica de la opinión pública (1962). Una de las principales preocupaciones de Habermas es el problema de la esfera pública como núcleo del debate deliberativo que sustenta a las sociedades democráticas. En esta obra, analiza el rol de los medios de comunicación tradicionales como mecanismos de manipulación al servicio de intereses privados que atentan contra el interés común. Su lectura nos permite ver los antecedentes de la crisis de la esfera pública que hoy generan las manipulaciones corporativas de las redes sociales.

Ciencia y técnica como «ideología» (1968). Obra crítica emblemática en el puro espíritu de la Escuela de Fráncfort. Habermas cuestiona la noción de racionalidad asociada con la eficiencia y la productividad planteando problemas de relevancia y actualidad como el proceso de «despolitización» de las democracias actuales en función de una tecnificación de todas las áreas de la vida; y el problema de la «cientifización de la técnica» —o la utilización de la ciencia para crear nuevas técnicas que permitan aumentar la productividad—, que luego se convierte en criterio de valoración de los saberes y de la vida.

La inclusión del otro. Estudios de teoría política (1996). Es uno de sus libros más actuales y necesarios en esta época de políticas de odio y de exclusión hacia los inmigrantes. Entre los problemas abordados por Habermas en este conjunto de ensayos, se encuentra el de una ciudadanía multicultural, una comunidad política de personas diversas en sus procedencias y creencias e iguales ante leyes que emergen de la deliberación democrática. La cohesión de esta comunidad no se sustenta en una idea esencialista de la identidad, sino en el reconocimiento de unos principios y derechos compartidos.

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El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal? (2001). Para el filósofo por antonomasia del diálogo deliberativo, no era de extrañar la preocupación por las implicaciones éticas del desarrollo biotecnológico y cómo este puede socavar la libertad y la igualdad humanas. En este libro, se aborda el controversial problema de cómo el uso de las técnicas de perfeccionamiento genético puede generar inequidades sociales.

Dialéctica de la secularización: sobre la razón y la religión (2005). Esta obra recupera el diálogo llevado a cabo el 19 de enero de 2004 entre Habermas y el futuro papa Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), en la Academia Católica de Baviera, Alemania. En este texto, surgen las preocupaciones de Habermas sobre el perenne problema filosófico del diálogo entre fe y razón, el rol de la religión en una sociedad secular y los límites de una fundamentación exclusivamente racional del Estado democrático moderno.

Leonardo Díaz Filósofo y ensayista Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, con líneas de investigación en las áreas de epistemología social, ética ciudadana y filosofía política. Conductor del Podcast de filosofía Conversaciones de la caverna y del programa D−ética TV. Presidente de la Asociación Dominicana de Filosofía. Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana por la Comisión de Filosofía y Epistemología. Premio Nacional de Ensayo Científico (2015). Premio de Ensayo Pedro Francisco Bono (2012). Integrante de la reunión constitutiva de la Red Iberoamericana de Filosofía. Fue miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Difusión de la Filosofía de la UNESCO. Autor de Reflexiones filosóficas. Artículos de ética, política y filosofía (2018); Las tensiones de Thomas Kuhn: Una perspectiva crítica para los estudios sociales y culturales de la ciencia (2014); La filosofía y los espacios de la libertad (2012), así como de diversos artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales de filosofía. (Correo: leonardodiazsd@gmail.com; Instagram: @leonardodiazsd). Ver más