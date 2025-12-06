El escritor y director Giovanny Cruz Durán presentó Ecos de sangre, una obra que retoma elementos de la mitología taína para desarrollar una narrativa dramática con enfoque universal.
Cruz, académico de la lengua y autor de amplia trayectoria en la literatura dominicana, ha sido una de las figuras que con mayor profundidad ha abordado el imaginario taíno en el teatro y la narrativa.
La nueva obra evita el localismo y el folclorismo al convertir un episodio insular en un argumento orientado a temas y conflictos universales.
En Ecos de sangre aparecen personajes como la princesa Iguanamá, la guerrera Xucaba, el behique Guaguyona y el cacique Ananorex, cuyas acciones se despliegan en un marco dramático que supera la anécdota.
El texto integra vocablos del idioma taíno, como ya había hecho el autor en su poemario Areytos: cantos entre el cielo y la tierra, aportando así una dimensión lingüística poco explorada en la dramaturgia nacional.
Fragmentos de la obra revelan un tratamiento estético donde la cosmovisión taína, sus dioses y su simbolismo funcionan como eje narrativo y emocional.
La publicación de Ecos de sangre se suma al repertorio teatral y literario de Cruz, reconocido por su exploración constante de las raíces culturales del Caribe.
