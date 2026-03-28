En un acto de profunda trascendencia para el patrimonio cultural de la República Dominicana, la Fundación Copistas Acuario anuncia el estreno mundial de la Misa de Requiem (1900), una obra maestra del ilustre compositor José Reyes, autor de la música del Himno Nacional. Esta obra permaneció olvidada por más de un siglo.

Este hito histórico es el resultado de una labor titánica de rescate liderada por Joel Diaz y Samuel Beethoven, ambos miembros de la fundación, cuyo compromiso con la preservación de la memoria musical dominicana ha permitido devolverle al país una pieza fundamental de su identidad artística. La recuperación de esta joya fue posible gracias a la generosa colaboración del Maestro Iván Domínguez, quien facilitó el manuscrito original, permitiendo que la partitura saliera del silencio de los archivos hacia la luz de la interpretación.

Una audición histórica

El estreno tendrá lugar en el Museo de la Catedral Primada de América, en la Zona Colonial. La ejecución musical estará a cargo de dos pilares de la formación y el arte nacional:

El Coro del Conservatorio Nacional de Música , cuyas voces darán vida a las notas de Reyes.

, cuyas voces darán vida a las notas de Reyes. El Maestro Irving Paniagua, destacado organista que tendrá la responsabilidad de ejecutar la parte instrumental de esta solemne composición.

Detalles del Evento

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Lugar: Museo de la Catedral Primada de América, Zona Colonial. ● Fecha: Sábado, 28 de marzo de 2026.

Museo de la Catedral Primada de América, Zona Colonial. ● Sábado, 28 de marzo de 2026. Hora: 8:00 P. M.

8:00 P. M. Motivo: Primera audición histórica de la obra Misa de Requiem (1900) de José Reyes.

"Este no es solo un concierto; es un acto de soberanía artística. Al rescatar la Misa de Requiem, la Fundación COPISTAS ACUARIO no solo restaura una partitura, sino que sana un vacío en nuestra historia nacional", expresaron directivos de la entidad.

Sobre la Fundación Copistas Acuario

La Fundación se ha consolidado como la guardiana de los tesoros musicales dominicanos, dedicándose a la investigación, transcripción y puesta en valor de obras que definen nuestra esencia como nación. Este estreno mundial marca un antes y un después en su trayectoria de salvaguarda del patrimonio.

Se invita a la prensa nacional e internacional y a la comunidad cultural a ser testigos de este renacer histórico.

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