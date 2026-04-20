Feria del Libro y la Cultura de Moca 2026: Una fiesta de la literatura, la música y el teatro

Con una buena participación del público, a pesar de las condiciones climáticas y una variada agenda cultural, concluyó la Feria del Libro y la Cultura de Moca 2026, celebrada del 16 al 18 de abril en distintos espacios del municipio.

Dedicada al poeta y educador Pedro Ovalles, la feria fue organizada por Quieroloma, entidad que dirige el escritor Fari Rosario, en un esfuerzo desarrollado sin fines de lucro, con el propósito de promover la cultura, la literatura y el talento local, apostando al crecimiento cultural de la comunidad.

Durante tres días, la feria se consolidó como un importante escenario para la promoción de la literatura, el arte y el pensamiento, reuniendo a escritores, artistas, estudiantes y familias en torno a una programación diversa y enriquecedora.

El evento inició con un emotivo acto inaugural, en el que se rindió un doble reconocimiento a la trayectoria del escritor mocano Pedro Ovalles, a quien estuvo dedicada esta primera edición. Los reconocimientos fueron otorgados por el Ayuntamiento de Moca y por Quieroloma, en honor a su valioso aporte a la literatura y la cultura.

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La feria ofreció recitales poéticos, puestas en circulación de libros y una conferencia magistral sobre la poesía y los valores estilísticos de Alberto Peña Lebrón, a cargo del escritor invitado José Enrique García.

La jornada marcó el inicio de una agenda que incluyó la apertura de la exposición pictórica del artista mocano Stanley Pérez, así como conferencias, presentaciones de libros y espacios de reflexión.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la conferencia “La tradición literaria de Moca y sus escritores”, que permitió reconocer la riqueza y herencia literaria de los escritores mocanos, así como la charla “El aporte de los movimientos sociales a favor de la democracia en la República Dominicana”, impartida por Julio Inoa.

La feria ofreció recitales poéticos, puestas en circulación de libros y una conferencia magistral sobre la poesía y los valores estilísticos de Alberto Peña Lebrón, a cargo del escritor invitado José Enrique García.

Pedro Ovalles, Sally Rodríguez y José Enrique García.

Asimismo, se desarrollaron actividades formativas y artísticas para todas las edades, como un taller de pintura, la presentación del coro magistral de Moca y diversas propuestas teatrales, entre ellas la obra infantil “El gigante egoísta”, adaptada y dirigida por Belkis Pineda, y la participación del grupo de teatro del Politécnico Arquides Calderón.

La programación incluyó además una noche bohemia con música en vivo, creando un ambiente de encuentro y celebración cultural.

Participaron, además de Pedro Ovalles y José Enrique García, participaron los poetas y docentes Eugenio Camacho, Basilio Belliard, Sally Rodríguez, Yinett Santelises, Valentín Amaro, Mikenia Vargas, Gustavo Olivo Peña, entre otros.

Las editoras Río de Oro, Santuario y la fundación Fuglode ofrecieron libros de autores nacionales a precios especiales.

Esta primera edición, dedicada al escritor mocano Pedro Ovalles, reafirma el compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la identidad cultural y promuevan el desarrollo artístico de la comunidad.

La organización Quieroloma, que dirige el escritor Fari Rosario, expresó que la Feria del Libro y la Cultura de Moca 2026 se consolida como un espacio de encuentro que apuesta por el conocimiento, la creatividad y el crecimiento cultural de la región.

Fari Rosario.

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