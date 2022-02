“Esto”, “eso” y “aquello”, sin tilde

Gramática de la RAE.

Las palabras “esto”, “eso”y “aquello”, formas neutras de los demostrativos “este”, “ese”y “aquel”, se escriben siempre sin tilde, apunta Fundéu Guzmán Ariza.

No obstante, en los medios de comunicación dominicanos no es raro encontrar estas voces con acento gráfico en frases como “El boletín de Salud Pública detalla que hay 879 camas en la red hospitalaria ocupadas por enfermos de COVID-19 y de éstos 229 se encuentran en cuidados intensivos”, “Villanueva ha contestado al baile de Westbrook y sus declaraciones: —“Éso lo hacen los jugadores que no juegan”“ o “Su experiencia le da un punto de ventaja único que le permite conocer aquéllo que hace funcionar bien a Estados Unidos y aquéllo que no”.

Si bien la “Ortografía de la lengua española” prescribía la tilde diacrítica en los demostrativos “este”, “ese” y “aquel” en casos de ambigüedad para distinguir sus usos como adjetivos o como pronombres, las formas neutras “esto”, “eso” y “aquello” nunca se han escrito con tilde porque solo pueden funcionar como pronombres.

Por esta razón, en los ejemplos citados lo indicado habría sido prescindir de la tilde: “El boletín de Salud Pública detalla que hay 879 camas en la red hospitalaria ocupadas por enfermos de COVID-19 y 229 de estos están en cuidados intensivos”, “Villanueva ha contestado al baile de Westbrook y sus declaraciones: —“Eso lo hacen los jugadores que no juegan” y “Su experiencia le da un punto de ventaja único que le permite conocer aquello que hace funcionar bien a Estados Unidos y aquello que no”.

