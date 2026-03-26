“Jornada de siembra de libros en la Cordillera”, con escritores y educadores

Un grupo de escritores llevará a cabo este viernes 27 de marzo la “Jornada de siembra de libros en la Cordillera”, con el objetivo de contribuir a la ampliación de la biblioteca de la Escuela Vicente Cruz Victoriano, ubicada en la comunidad de El Gramazo, municipio de Padre Las Casas, provincia Azua.

La actividad forma parte de una iniciativa cívica que desarrolla el cronista Vianco Martínez para fomentar la lectura y el amor por los libros entre los estudiantes y jóvenes de la comunidad.

En esta jornada participarán los escritores Marianela Medrano, Leibi Ng, Gustavo Olivo Peña, Evelyn Ramos, Avenilo Stanley y Reina Rosario. También participarán Lilliam Fondeur, Tamara Valdez y Yovani Paulino.

La actividad cuenta con el apoyo de los fotorreporteros Genris García y César de la Cruz, y está coordinada por el profesor Kelvin Féliz, director de la escuela.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Vianco Martínez destacó el interés que ha despertado la iniciativa y extendió una invitación a todas las personas que deseen sumarse, aportando al menos un libro, preferiblemente de literatura dominicana o universal, que contribuya a despertar el gusto por la lectura entre los jóvenes de los pueblos de la Cordillera Central.

“Estamos plantando la esperanza y queremos que esta iniciativa sea replicada por otras personas en distintos lugares de la geografía nacional”, expresó Martínez.

“Esperamos que todo el que haya logrado avanzar en la vida pueda mirar hacia su comunidad de origen, interesarse por la biblioteca de la escuela y motivar a los jóvenes a leer. De esa forma, contribuirá a mejorar otras vidas y al futuro del país”, añadió.

La idea de “sembrar libros” en la cordillera ya motivó la visita de la poeta dominicana residente en Estados Unidos, Marianela Medrano, quien impartió un emotivo taller en la Escuela Vicente Cruz Victoriano. En él, los estudiantes exploraron temas literarios y fortalecieron su compromiso con el cuidado de la naturaleza.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más