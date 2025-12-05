Encuentro Nacional de las Mesas de las tradiciones. “Raíz de nuestra identidad”

Hoy celebramos un espacio que nace del corazón de nuestra identidad colectiva: Las Mesas de Las Tradiciones. Este proyecto no surge únicamente como una propuesta cultural, sino como un acto profundo de reconocimiento. Reconocimiento a las voces que han sostenido, por generaciones, la memoria viva de nuestros pueblos.

Cuando hablamos de una mesa, no pensamos en un mueble estático. Pensamos en un lugar simbólico donde las historias se entrelazan, donde se comparte el pan y la palabra, donde el saber fluye de una generación a otra. Por eso, Las Mesas de Las Tradiciones se imagina como un gran árbol cuyas raíces abrazan nuestra historia, nuestra música, nuestros rituales y nuestras costumbres. Pero, sobre todo, como un tronco firme donde cada rama representa un diálogo: el diálogo entre quienes han conservado nuestros saberes y quienes hoy buscan comprenderlos y honrarlos.

Discurso del viceministro.

Este proyecto coloca en el centro a los portadores culturales: hombres y mujeres que son memoria viva de nuestras tradiciones. Ellos no solo guardan prácticas ancestrales; las encarnan, las interpretan, las reinventan y las comparten desde la experiencia. Son quienes amasan con las manos la espiritualidad heredada de sus abuelos en sus comunidades, quienes se transforman en personajes de carnaval para expresar lo que somos cuando la palabra no basta.

Más que documentar o investigar, nuestra misión es abrir espacio al encuentro. Escuchar, conversar y permitir que la palabra circule. Porque una tradición no vive en los archivos: vive en la voz de las comunidades que las sienten, en la música que se expresa, en el gesto que se repite, en la espiritualidad que se comparte.

En esta mesa, cada conversación es un puente. Un puente entre generaciones, entre territorios, entre maneras distintas de ver y habitar el mundo. Aquí, los mayores encuentran un oído que valora su legado, y los jóvenes descubren que su identidad no es un pasado distante, sino un presente que les pertenece.

Los pilares que conforman este proyecto —los saberes, la espiritualidad y los rituales, la música y el movimiento y la cotidianidad— no funcionan como categorías académicas de investigación, sino como puertas abiertas por donde circulan las historias, los gestos y las emociones que dan sentido a nuestra vida cultural.

Desde ahí, Las Mesas de Las Tradiciones se representa como un espacio vivo, en constante transformación. Un espacio donde la comunidad no solo muestra sus tradiciones, sino donde las conversa, las cuestiona y las celebra. Donde cada voz encuentra su lugar en la mesa, y donde cada tradición encuentra un futuro posible.

Hoy, al presentar este proyecto, celebramos ese diálogo que ya existe en nuestros territorios y que ahora queremos honrar y fortalecer. Porque la tradición no es un recuerdo: es un lenguaje. Y mientras haya quien lo hable, habrá cultura, habrá comunidad y habrá identidad.

