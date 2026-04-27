Embajada dominicana en Egipto auspicia exposición del pintor José Morillo

La Embajada de la República Dominicana en Egipto auspició la exposición pictórica “Mi Universo” del artista dominicano José Morillo, uno de los principales exponentes del arte naïf en el país caribeño.

La muestra se presentó en la Ópera de El Cairo (Cairo Opera House) y permaneció abierta al público desde el 16 hasta el 22 de abril de 2026.

El acto inaugural, celebrado el viernes 16 de abril, contó con una nutrida asistencia que llenó la sala, reuniendo a miembros del cuerpo diplomático acreditado en Egipto, representantes de la prensa, artistas y personalidades del ámbito cultural egipcio.

Durante la apertura, la embajadora de la República Dominicana en Egipto, Ysset Román Maldonado, pronunció las palabras centrales del evento.

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La diplomática destacó el arte como un “lenguaje universal” y un puente entre culturas, subrayando que la obra de José Morillo constituye una viva expresión de la identidad, las tradiciones y la vida cotidiana del pueblo dominicano.

“Esta exposición representa un significativo encuentro cultural entre la República Dominicana y Egipto”, afirmó Román Maldonado, quien resaltó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales a través de iniciativas artísticas.

Por su parte, Hatem Othman Ahmed, director del Departamento de Exposiciones de la Ópera de El Cairo, valoró positivamente el intercambio cultural y expresó su satisfacción por acoger “esta interesante muestra de arte dominicano”.

Ahmed consideró la exposición como una valiosa oportunidad para acercar al público egipcio a la sensibilidad artística y cultural de la República Dominicana.

Como parte del programa paralelo, la Embajada organizó encuentros y talleres con decenas de estudiantes de las universidades Helwan, Ain Shams y la Academia Sadat. El propio artista José Morillo dirigió recorridos guiados por la muestra y impartió sesiones prácticas de pintura inspiradas en su estilo naïf, compartiendo con los jóvenes elementos de la cultura dominicana presentes en sus obras.

La exposición contó con guías trilingües (árabe, inglés y español) que facilitaron la interacción con un público tanto local como internacional.

Esta actividad forma parte del compromiso de la misión diplomática dominicana en Egipto de promover la diplomacia cultural y acercar los pueblos de ambos países mediante el arte. La obra de José Morillo, caracterizada por sus colores vibrantes, escenas populares y espontaneidad típica del estilo naïf, ha llevado la “dominicanidad” a importantes escenarios internacionales.

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