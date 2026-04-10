La zona Este del país tendrá su propio museo al aire libre. El próximo viernes 17 de abril, a las 6:30 de la tarde, el Centro Cultural Rainieri (CCR), ubicado en Puntacana Village, inaugurará la exposición El Prado en las calles, la pieza central del programa El Prado en nosotros, una iniciativa que ha llevado el patrimonio de la pinacoteca española más importante del mundo directamente al espacio público dominicano.

La muestra llega a La Altagracia tras completar su paso por Santiago —donde comenzó su recorrido nacional— y por la Ciudad Colonial de Santo Domingo, donde las calles históricas del primer asentamiento europeo en América sirvieron de marco para reproducciones fotográficas a escala real de obras que van desde el románico medieval hasta el impresionismo tardío.

Una alianza institucional de peso

El Prado en las calles continúa su recorrido nacional y llega al Centro Cultural Rainieri.

Detrás del proyecto está una red de instituciones que cruza el Atlántico: el Centro León y el Museo Nacional del Prado de España son los socios principales, con el respaldo de la Fundación Amigos del Museo del Prado, la Fundación Eduardo León Jimenes, Kahkow y el Banco Popular Dominicano. La curaduría estuvo a cargo de Sara Hermann y Orlando Isaac, quienes articularon un recorrido cronológico que abarca ocho siglos de pintura occidental, con representación de las grandes escuelas de España, Italia, Flandes, Francia, Alemania y Holanda.

La inauguración contará con la presencia de la doctora María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes y del Centro León —y miembro del Consejo del Museo del Prado—, así como de Frank Rainieri, presidente del Grupo Puntacana, y Haydée Rainieri, fundadora del mismo grupo.

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Arte en un destino turístico de alcance global

El Prado en las calles continúa su recorrido nacional y llega al Centro Cultural Rainieri .

La elección de Punta Cana como sede no es menor. Llevar una muestra de esta envergadura a uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe amplía considerablemente el alcance potencial de la iniciativa, que en sus etapas anteriores apuntó a públicos urbanos en Santiago y Santo Domingo. En Puntacana Village, la exposición podrá ser vista tanto por residentes de la zona como por visitantes nacionales e internacionales que de otra manera difícilmente tendrían acceso a este tipo de propuesta cultural.

El CCR es una institución sin fines de lucro dedicada a promover las expresiones de la dominicanidad con énfasis en la región Este, lo que convierte esta alianza en una oportunidad para anclar la oferta cultural del destino más allá del turismo de sol y playa.

El recorrido continúa

El Prado en las calles continúa su recorrido nacional y llega al Centro Cultural Rainieri.

La muestra permanecerá en Puntacana Village hasta mediados de 2026. Luego, la exposición se trasladará al Centro Cultural Perelló, en Baní, y cerrará su itinerario nacional en el Parque Duarte, en San Francisco de Macorís, completando así un recorrido que habrá tocado cinco ciudades del país con perfiles socioeconómicos y culturales muy distintos entre sí.

Esa diversidad geográfica es, quizás, el dato más revelador de la propuesta: El Prado en las calles no busca replicar la experiencia del museo tradicional, sino llevar el arte a donde está la gente, sin cobrar entrada ni exigir desplazamientos hacia los centros culturales establecidos.

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