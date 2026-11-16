El Museo de la Catedral celebrará una velada íntima con el concierto «Flauta y Arpa: Un viaje sonoro entre épocas»

La Ciudad Colonial se prepara para recibir una noche de música de cámara de alto nivel con el concierto «Flauta y Arpa: Un viaje sonoro entre épocas», protagonizado por los reconocidos maestros y pedagogos Alaima González (flauta) y Adán Vásquez (arpa). La presentación tendrá lugar el próximo miércoles 2 de diciembre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Museo de la Catedral de Santo Domingo.

Este encuentro forma parte del ciclo «Música en el Museo Catedral» y destaca por su formato poco común: ambos instrumentos serán los únicos protagonistas en escena, entablando un diálogo musical directo y sin la intermediación de una orquesta.

Los protagonistas y el repertorio

La velada reunirá el talento de dos figuras destacadas del ámbito musical:

Alaima González: Flautista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Flautista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. Adán Vásquez: Arpista principal de la Camerata Washington Heights y profesor del Conservatorio Nacional de Música.

Durante la presentación, ambos intérpretes alternarán melodías y fundirán sus sonoridades a través de un exigente programa que recorrerá distintas sensibilidades y periodos de la historia de la música.

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El repertorio incluirá obras de grandes compositores como Johann Sebastian Bach, Marc-Antoine Charpentier, Camille Saint-Saëns, Erik Satie, Alan Hovhaness y Nino Rota, entre otros.

Detalles para el público

El concierto está concebido como una experiencia cercana para disfrutar de la acústica y el entorno histórico del recinto ubicado en la calle Isabel la Católica 103, en la Ciudad Colonial.

Fecha: Miércoles 2 de diciembre de 2026.

Miércoles 2 de diciembre de 2026. Hora: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Lugar: Museo de la Catedral de Santo Domingo (Calle Isabel la Católica 103).

Museo de la Catedral de Santo Domingo (Calle Isabel la Católica 103). Costo de entrada: RD$1,500.

RD$1,500. Información y reservas: A través del portal web museocatedral.org.do o vía WhatsApp/teléfono al (809) 890-7000.

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