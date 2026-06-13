El artista Karmadavis presenta El milagro, un proyecto expositivo que forma parte del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes y que se exhibe en el Centro León. La propuesta plantea una reflexión sobre el valor, el uso y la circulación de los objetos, desplazando la atención de la obra de arte como mercancía hacia su capacidad para generar vínculos sociales y afectivos.

La instalación está compuesta por siete pinturas realizadas por el artista, cada una representando un objeto de uso cotidiano. Estas obras corresponden a los objetos que serán intercambiados durante el período de exhibición.

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A lo largo de la muestra, siete personas participarán en un proceso de intercambio mediante el cual cada pintura será entregada a cambio de su objeto correspondiente, siempre que este sea real, funcional y se encuentre en perfecto estado. Como resultado, los participantes pasarán a ser propietarios de las obras, mientras que los objetos ocuparán el lugar de las pinturas dentro del espacio expositivo.

Una vez concluida la exposición, los objetos domésticos recolectados serán entregados por el artista a otras siete personas para su uso cotidiano, extendiendo así el acto de intercambio más allá de los límites del museo y convirtiendo la obra en una experiencia de circulación y utilidad social.

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Según explica la propuesta, El milagro convierte el intercambio en una acción relacional que cuestiona las jerarquías tradicionales entre arte y utilidad, valor económico y experiencia colectiva, abriendo nuevas posibilidades de interacción entre los participantes, los objetos y la institución cultural.

Convocatoria abierta para participar

Las personas interesadas en formar parte del proyecto deben enviar un correo electrónico a elmilagro.celj@gmail.com con la siguiente información:

Nombre completo.

Nombre del objeto que desean donar.

Número de contacto.

Los objetos deberán ser nuevos o encontrarse en perfecto estado de funcionamiento.

Calendario de intercambios

Nevera: 19 de junio.

Silla de ruedas: 10 de julio.

Abanico: 31 de julio.

Tinaco: 21 de agosto.

Cama Queen: 11 de septiembre.

Muletas: 29 de septiembre.

Estufa: 2 de octubre.

Las personas participantes serán seleccionadas al azar mediante una aplicación digital, en consonancia con los principios de azar, desplazamiento y circulación que estructuran la propuesta artística.

Los objetos recibidos pasarán a formar parte de la exposición y, al finalizar el proyecto, serán entregados directamente por el artista a personas que los necesiten, dejando como resultado final la documentación y la narrativa de todo el proceso de intercambio.

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