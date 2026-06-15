El reconocido escritor Luis R. Santos impartirá la conferencia “La lectura y la manipulación a través de las redes” este martes 16 de junio, a las 6:00 de la tarde, en la sede del Ateneo Dominicano, ubicada en la calle Félix Mariano Lluberes No. 15, en el Distrito Nacional.

El autor analizará el impacto de las redes sociales en los hábitos de lectura y examinará cómo estas plataformas influyen en la construcción de opiniones, la difusión de contenidos y la percepción de la información en la sociedad contemporánea.

La conferencia también abordará la importancia de promover una lectura crítica en la era digital, así como los diversos mecanismos de persuasión y manipulación que operan en los entornos virtuales.

La actividad está dirigida al público en general y se espera la participación de estudiantes, docentes, lectores, escritores y personas interesadas en la literatura, la comunicación y los desafíos que plantea el ecosistema digital.

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Para recordar

Conferencia: La lectura y la manipulación a través de las redes

La lectura y la manipulación a través de las redes Conferencista: Luis R. Santos

Luis R. Santos Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026 Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Lugar: Ateneo Dominicano, calle Félix Mariano Lluberes No. 15, Distrito Nacional (entre la avenidas Independencia y 30 de Mayo).

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