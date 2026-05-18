El Centro León anuncia su Verano Creativo 2026, que se realizará del 23 de junio al 17 de julio. La edición de este año se llama Museopolis: más que un lugar, mi museo y está dirigida a niños y niñas de 4 a 11 años.

El programa propone que los participantes no visiten un museo, sino que construyan uno. A lo largo de cuatro semanas, los niños asumirán roles de artista visual, artesano, arquitecto, curador y educador de museo, y al final del campamento presentarán una exposición con obras propias.

El programa semana a semana

El campamento se divide en cuatro bloques temáticos:

Semana 1. El arte de crear: producción de obras artísticas y artesanales que formarán la colección del museo.

El arte de crear: producción de obras artísticas y artesanales que formarán la colección del museo. Semana 2. La arquitectura del museo: diseño de espacios expositivos y construcción de maquetas.

La arquitectura del museo: diseño de espacios expositivos y construcción de maquetas. Semana 3. Las obras cuentan historias: los niños asumen roles de curadores y museógrafos para organizar las exposiciones.

Las obras cuentan historias: los niños asumen roles de curadores y museógrafos para organizar las exposiciones. Semana 4. El museo, espacio vivo: el museo se activa con recorridos, cuentacuentos, juegos y presentaciones creadas por los propios participantes.

Las actividades se realizarán de martes a viernes en dos tandas: de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

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Un campamento con trayectoria

El Verano Creativo del Centro León se realiza de forma ininterrumpida desde 2016. Cada edición adopta un eje temático distinto: en 2017 los niños exploraron el rol del artista, en 2019 recorrieron la cultura dominico-caribeña, y en 2024 trabajaron las emociones a través del arte. La edición 2026 es la primera que toma el museo como objeto de estudio y como producto final del campamento.

El Centro León es el espacio cultural de la Fundación Eduardo León Jimenes, con sede en Santiago, y es uno de los referentes de educación artística para la infancia en el país.

Costos e inscripciones

Duración — Costo

4 semanas (23 jun – 17 jul) — RD$16,000

3 semanas — RD$14,000

2 semanas — RD$10,000

El costo incluye dos camisetas, meriendas y materiales. Los miembros del programa Amigos Centro León y las familias que inscriban a un segundo hijo o hija reciben un descuento del 10%.

Para más información en su página web Centro León y llamando al al 809-582-2315 ext. 1039.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más