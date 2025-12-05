El Archivo General de la Nación Dominicana (AGN) anuncia la presentación oficial de los libros El oficio de pensar: Diálogo filosófico, Tomo Uno y Tomo Dos, que tendrá lugar el martes 9 de diciembre de 2025, a las 7:00 de la noche, en la sede del AGN. La institución, responsable de la edición y publicación de estas obras, celebra así un proyecto que reúne casi una década de reflexión intelectual y diálogo crítico.

Andrés Merejo es reconocido por su obra dedicada al pensamiento contemporáneo, la filosofía de la tecnología y su articulación con la ciencia y el pensamiento de la complejidad. Su trayectoria intelectual se distingue por un diálogo constante entre la tradición filosófica clásica y los desafíos del presente, especialmente en torno a la cibernética, lo digital, la inteligencia artificial y las transformaciones de la vida humana en la era del cibermundo.

Merejo, quien forma parte de la junta directiva de la recién fundada Asociación Iberoamericana de Filosofía de las Ciencias y las Técnicas (ASIFICyT), ha desarrollado una prolífica producción filosófica nacional e internacional, así como un ejercicio sostenido de divulgación, consolidándose como una voz imprescindible en el debate crítico iberoamericano.

El oficio de pensar, como obra filosófica, explora el vasto universo del pensamiento, enlazando las interrogaciones fundacionales de los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito, Epicuro y Séneca con las provocaciones conceptuales de Kant, Nietzsche, Marx, Heidegger, Arendt, Foucault, Habermas, Deleuze, Derrida, Sartre, Simone de Beauvoir, Bauman, Byung-Chul Han, Gilbert Simondon, Yuk Hui y muchos otros pensadores decisivos.

Los diálogos abordan temas cruciales para el siglo XXI, entre ellos: la cibernética y la inteligencia artificial, la ética de la información, los desafíos culturales de la era digital, las transformaciones de la democracia, la crisis ecológica, la relación entre ciencia y vida humana, y la persistente interrogación por la condición humana en tiempos de cambios acelerados.

Estos diálogos filosóficos, que hoy salen a la luz pública en formato de libro, han sido posibles gracias al apoyo del intelectual e historiador doctor Roberto Cassá, quien, junto a su equipo en el Archivo General de la Nación, ha reafirmado su compromiso con la preservación de la memoria histórica dominicana. El origen del proyecto El oficio de pensar: El diálogo filosófico se remonta al año 2017, cuando comenzó a publicarse regularmente en el periódico Acento, bajo la dirección de Fausto Rosario Adames.

El entusiasmo y compromiso de Rosario Adames otorgaron al proyecto un sello de rigor, profesionalidad y apertura intelectual, reconociendo que el pasaporte para cada diálogo eran las obras mismas de los filósofos invitados.

El Archivo General de la Nación Dominicana, responsable de la edición e impresión de los tomos, invita al público, a la comunidad académica y a los amantes del pensamiento crítico a participar en este encuentro, que celebra la palabra filosófica como un ejercicio de libertad, lucidez y responsabilidad.

