Bajo el sello editorial de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, fue puesta a circular la novela “Lilas sobre tierra árida (1965)” del laureado escritor dominicano César Augusto Zapata, alusiva a la guerra de abril de 1965.

La organización de la ceremonia de presentación estuvo a cargo del Movimiento Académico “Nuevo Humanismo” de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En fecha 28 de abril de los corrientes, al conmemorarse el 61 aniversario de la segunda intervención militar de los Estados Unidos a la República Dominicana, “Lilas sobre tierra árida (1965)” fue presentada en el paraninfo “Dr. Andrés Avelino García” de la Facultad de Humanidades.

El autor, César Augusto Zapata.

La obra, de la autoría del escritor César Augusto Zapata, narra, con recursos de la intrahistoria, las vicisitudes de unos obreros en medio de la guerra constitucionalista.

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El acto estuvo presidido por el decano de la Facultad de Humanidades, Gerardo Roa Ogando, y el Coordinador General del Movimiento Nuevo Humanismo, Francisco Acosta Pérez, quienes dijeron las palabras de bienvenida.

Portada de "Lilas sobre tierra árida (1965)".

La semblanza del autor fue leída por la maestra Solangel Román. En tanto, la novela “Lilas sobre tierra árida (1965)” fue presentada por la doctora Luisa Navarro, quien destacó la estrategia discursiva del autor, al hacer uso de la intrahistoria y tomar la figura de Gregorio Urbano Gilbert, como una figura esencial de su novela, pero vinculando la Revolución de Abril de 1965 a la resistencia de los gavilleros del Este de 1916.

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