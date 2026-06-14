La noche del sábado 13 de junio, la Sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional Eduardo Brito acogió el recital Del Barroco al Tango: Un puente entre dos mundos, protagonizado por la violinista dominicana Carla Rosario Martínez y el guitarrista venezolano Gabriel Quintero, quienes ofrecieron una propuesta de notable coherencia estética que enlazó con inteligencia y sensibilidad las tradiciones musicales de Europa y América Latina. Fue un recital de alto nivel artístico que condujo al público por un itinerario sonoro capaz de unir épocas, estilos y geografías culturales aparentemente distantes.

La estructura del concierto estuvo organizada en tres momentos claramente diferenciados. En la primera parte, Gabriel Quintero asumió el protagonismo con un repertorio para guitarra que incluyó las Seis Variaciones sobre un tema de Milán de Joaquín Nin-Culmell, el Tríptico de Antonio Lauro y la Sonata para Guitarra Op. 61 de Joaquín Turina. El programa permitió apreciar tanto la riqueza histórica del repertorio español como la vitalidad de la tradición latinoamericana, interpretadas con notable dominio técnico, refinamiento sonoro y sensibilidad estilística.

Desde las primeras obras quedó claro que la propuesta no se limitaba a presentar composiciones de distintas épocas, sino a explorar la manera en que la tradición musical se transforma, dialoga consigo misma y se renueva constantemente. Las variaciones de Nin-Culmell ofrecieron una sugestiva relectura de un tema renacentista que fue adquiriendo colores y sonoridades propias del siglo XX. A ello se sumó la riqueza melódica de Antonio Lauro, uno de los más importantes exponentes de la música venezolana para guitarra, y la refinada escritura de Turina, donde confluyen el espíritu andaluz y la sólida arquitectura formal heredada de la tradición europea.

La segunda parte estuvo dedicada al violín. Carla Rosario Martínez desplegó una interpretación segura y elegante en obras de Johann Sebastian Bach, Eugène Ysaÿe y Serguéi Prokófiev, transitando con naturalidad desde el rigor arquitectónico del Barroco hasta las complejidades expresivas del repertorio moderno. Su sonido cálido, la limpieza de la afinación y la madurez de sus decisiones interpretativas evidenciaron una sólida formación musical y una personalidad artística plenamente definida.

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Carla Rosario, violinista.

El programa alcanzó su culminación cuando ambos intérpretes compartieron el escenario en un diálogo musical de admirable equilibrio y compenetración. Las obras inspiradas en el tango de Eduardo Angulo y Astor Piazzolla hicieron plenamente tangible la idea central del concierto: la construcción de un puente entre la tradición europea y la sensibilidad latinoamericana. Violín y guitarra se entrelazaron con naturalidad, alternando momentos de lirismo, intensidad rítmica y profunda expresividad.

Resulta significativo que las trayectorias de ambos artistas reflejen precisamente la filosofía de este recital. Carla Rosario Martínez, graduada Magna Cum Laude de Stetson University y con experiencia en escenarios tan prestigiosos como el Carnegie Hall de Nueva York, ha orientado su trabajo hacia la creación de programas conceptuales que integran la tradición europea con perspectivas latinoamericanas. Gabriel Quintero, formado en Venezuela y Estados Unidos, ha desarrollado una reconocida labor de investigación e interpretación del repertorio latinoamericano y español menos frecuentado en los circuitos tradicionales. Más que una coincidencia, esta afinidad artística explica la coherencia y profundidad de la propuesta presentada.

Público asistente.

Por Amor: el puente definitivo hacia la emoción colectiva

Si el programa había construido un puente entre el Barroco europeo y el tango latinoamericano, la pieza adicional ofrecida en respuesta a la prolongada ovación del público tendió un puente aún más cercano y entrañable: el que une a los artistas con la memoria afectiva de su pueblo.

La elección de esta obra no pudo ser más acertada. Considerada por muchos como la canción dominicana de mayor proyección internacional, Por Amor, de Rafael Solano, ha trascendido generaciones y fronteras para convertirse en una de las expresiones más universales del patrimonio musical dominicano. Su mensaje de amor, entrega y generosidad continúa encontrando eco en públicos de distintas culturas y épocas.

La delicadeza del diálogo entre el violín y la guitarra transformó la célebre canción en un momento de profunda intimidad artística. Poco a poco, la emoción se extendió por toda la sala. Muchos asistentes se pusieron de pie; otros grababan la interpretación con sus teléfonos móviles, mientras numerosos espectadores terminaron cantando a coro una de las obras más queridas del repertorio nacional. Fue un cierre memorable que confirmó que la música alcanza su dimensión más elevada cuando deja de ser únicamente interpretación para convertirse en experiencia compartida.

Gabriel Quintero asumió el protagonismo con un repertorio para guitarra que incluyó las Seis Variaciones sobre un tema de Milán de Joaquín Nin-Culmell.

Quizás allí residió el significado más profundo de la noche. Un concierto concebido para tender puentes entre épocas, estilos y culturas concluyó con una obra que durante décadas ha servido como vínculo entre los seres humanos a través del amor, la solidaridad y la esperanza, valores que Rafael Solano supo convertir en música perdurable.

La prolongada ovación final confirmó el éxito de la propuesta. Más allá de la excelencia técnica demostrada por ambos intérpretes, el mayor mérito del concierto radicó en haber construido una narrativa musical coherente, orgánica y profundamente emotiva. Del contrapunto barroco de Bach a las atmósferas urbanas de Piazzolla; de las raíces renacentistas españolas a las resonancias populares latinoamericanas; de Europa al Caribe y de la música de concierto a la emoción colectiva, el recital demostró que la verdadera grandeza del arte consiste en tender puentes donde otros solo perciben fronteras.

En tiempos marcados por divisiones culturales, políticas y sociales, propuestas artísticas como esta recuerdan que la música continúa siendo uno de los lenguajes más poderosos para acercar mundos distintos y revelar aquello que compartimos como seres humanos. Esa fue, en definitiva, la lección más perdurable de una noche memorable.

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más