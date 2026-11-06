Con Gaza en el corazón

La novela “Pedro Páramo” El llano en llamas es una auténtica maravilla de la literatura universal. Juan Rulfo nos transporta, con su fuerza narrativa, a un mundo inexistente que, paradójicamente, sentimos como real, como si nos sumergiéramos en un delirio.

La interacción entre los vivos y los muertos en esta obra es parte de su magia. La narrativa disociada construye un universo imposible, donde acompañamos en la búsqueda de Pedro Páramo, una metáfora de la vida misma: la constante búsqueda, los escollos en el camino, y las preguntas sin respuesta. Es una obra profundamente emocional que nos invita a reflexionar sobre los afectos, las culpas y las responsabilidades, mientras nos sumerge en la cotidianidad y lo extraordinario del día a día.

Si la literatura es la representación más pura de las emociones y las relaciones humanas, Pedro Páramo lo demuestra con maestría. La escritura, al ser una forma de expresión íntima, estimula zonas del cerebro que favorecen una especie de catarsis afectiva, un proceso liberador y profundamente reflexivo.

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La imaginación, siempre entrelazada con lo irreal, permite que la ficción se convierta en un reflejo de nuestras realidades más profundas. Es, en esencia, un "delirio de ficción" que nos lleva a explorar el amor, la pérdida, la aceptación y la búsqueda de afectos.

La búsqueda de Pedro Páramo es, en realidad, la búsqueda de un hijo por un padre ausente y de una madre que ya no está. Es la búsqueda de la identidad, del origen, y del sentido de pertenencia afectiva.

Rulfo, en esta obra magistral, condensa las relaciones humanas más íntimas: los prejuicios, las desigualdades de clase, los roles de género, y las emociones que definen lo femenino y lo masculino.

Son tantos los temas que aborda esta novela que no queda otra opción más que leerla. Pedro Páramo nos invita a viajar al páramo en llamas en busca de nuestro propio Pedro Páramo, esa figura simbólica que todos buscamos a lo largo de nuestras vidas. Porque, al final, la vida trata de eso: de una búsqueda constante.

Espero que disfruten tanto como yo de la lectura —o relectura— de Pedro Páramo. Hagan su propia interpretación desde una perspectiva afectiva. Es un ejercicio maravilloso que nos conecta con lo más profundo de nuestras zonas afectivas desconocidas.

Clara Melanie Zaglul Zaiter Doctora en Psiquiatría Resido en Madrid de forma permanente desde 1999. Actualmente trabajo como Médica en la Consejería de Asuntos Sociales y Familia (COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID). Formada como Médica en UNIBE promoción 1996. Doctorada en Psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid 2001. Alumna del Doctor Juan José López Ibor y Juan Coullaut Jáuregui. Desde la Psiquiatría paso al estudio de la Demencia y el Deterioro Cognitivo Precoz. Experiencia profesional en el área de Demencias sector asistencial en grandes dependiente para las actividades básicas de la vida diaria por más de 20 años. Ver más