De la metáfora del mosquito robot y otros objetos

La metáfora de forma y tamaño de un mosquito real, extrapolada a un diminuto robot, o dron, diseñado por China para misiones encubiertas en el campo de batalla.
Compartir esta nota
No te pierdas
las últimas noticias
Síguenos en Google News
EN VIVO
Your browser doesn’t support HTML5 audio
La metáfora de forma y tamaño de un mosquito real, extrapolada a un diminuto robot, o dron, diseñado por China para misiones encubiertas en el campo de batalla.
Compartir esta nota
Ver más en cultura
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}