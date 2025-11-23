De la metáfora de la pestaña y otros objetos

¿En qué consiste el nexo, metafórico, no biológico o técnico, entre la pestaña humana y el de las aplicaciones de software? La función de la primera consiste en proteger el ojo del sudor, la suciedad y el polvo, en tanto la segunda permite al usuario rebotar, rápidamente, entre distintas páginas o secciones de una aplicación. La Inteligencia Artificial, IA, copia: “la relación se basa en el concepto de navegación o filtrado para acceder o proteger algo: las pestañas de la aplicación navegan a través de la interfaz del usuario, mientras que las pestañas humanas navegan (o filtran) elementos externos para proteger el ojo”. ¿Navegan, filtran? ¡Sálvame, oh Dios!
