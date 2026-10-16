El pasado martes, día 13 de octubre, la Academia Dominicana de la Historia celebró el acto solemne de ingreso del historiador Darío Tejeda como miembro correspondiente nacional de la institución, en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia.
Tejeda es historiador, investigador y escritor dominicano, doctor en Filosofía y Letras, con especialidad en Historia, por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
Con esta incorporación, la Academia reconoce una trayectoria dedicada al estudio, la investigación y la difusión de la historia y la cultura del Caribe.
Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, destacó la trayectoria intelectual de Tejeda y sus aportes a la investigación histórica, las ciencias sociales y los estudios de la cultura caribeña. Resaltó especialmente sus investigaciones sobre la música como fuente para comprender los procesos históricos, las identidades sociales y las relaciones entre cultura y poder.
En su discurso de ingreso, titulado “El Leviatán del Jefe. Una perspectiva histórica del trujillato como Estado-espectáculo”, Darío Tejeda analizó cómo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo convirtió las ceremonias oficiales, la música, las celebraciones públicas y la propaganda en instrumentos de representación y legitimación del poder político.
A partir de los actos de toma de posesión de Trujillo en 1930, el historiador examinó la relación entre espectáculo, ritual y poder, así como la modernización autoritaria del Estado dominicano y la permanencia de determinadas herencias históricas en la sociedad.
Al concluir la ceremonia, Miguel Reyes Sánchez entregó a Tejeda el certificado correspondiente que acredita su condición y le impuso el botón académico, formalizando su incorporación como miembro correspondiente nacional de la Academia Dominicana de la Historia.
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