El periodista Fausto Rosario recomendó en El Librero la lectura de Con las riendas tensas, las memorias de Juan Bolívar Díaz, una obra de aproximadamente 700 páginas en la que el reconocido comunicador dominicano repasa su vida profesional, su formación, su vocación política y su mirada sobre los principales acontecimientos democráticos del país.

Rosario explicó que el título del libro parte de un verso del poeta español León Felipe: “Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque lo que importa llegar no es solo ni pronto, sino con todos y a tiempo”. A partir de esa referencia, Juan Bolívar Díaz construye un relato que combina experiencia personal, ejercicio periodístico y memoria histórica.

La obra aborda los primeros años de Díaz tras la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, su inserción en el movimiento católico, su vida como seminarista y su posterior vinculación con el periodismo, oficio que marcaría su trayectoria pública.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En el comentario, Rosario recordó que Juan Bolívar Díaz se formó también fuera del país, particularmente en México, donde estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién García, luego de que no pudiera concretarse una beca para cursar estudios en la Universidad Iberoamericana.

Las memorias recorren momentos decisivos de la historia política dominicana, como la caída de la dictadura trujillista, el gobierno de Juan Bosch, el golpe de Estado, la Guerra de Abril de 1965, la intervención militar estadounidense, los 12 años de Joaquín Balaguer, el retorno de Balaguer al poder y las crisis políticas de los años 90.

Rosario destacó que el periodismo ocupa un lugar central en la narración. Según señaló, Juan Bolívar Díaz no solo cuenta la historia como observador, sino también como protagonista de una etapa en la que la prensa dominicana enfrentó tensiones, amenazas, conflictos políticos y desafíos democráticos.

El libro también recoge la experiencia de Díaz como director de medios, entre ellos el periódico El Sol, que en 1978 tuvo un papel relevante en la cobertura del proceso electoral marcado por las denuncias de fraude durante el gobierno de Joaquín Balaguer y el ascenso del Partido Revolucionario Dominicano al poder.

La publicación incluye referencias a los conflictos entre el profesor Juan Bosch y el periodismo, así como a episodios de violencia política que marcaron la historia nacional, entre ellos los asesinatos de Gregorio García Castro y Orlando Martínez.

Para Fausto Rosario, Con las riendas tensas es una obra de referencia para quienes buscan comprender el proceso político dominicano posterior a la dictadura de Trujillo. A su juicio, más que una memoria individual, el libro funciona como una memoria colectiva del país, narrada desde la experiencia de un periodista, director de medios y actor político.

“El que desee conocer el proceso político de República Dominicana luego de la caída de la dictadura de Trujillo hasta la actualidad tiene en este libro un valiosísimo compendio”, afirmó Rosario durante su comentario en El Librero.