Valijas antiguas y fotografías, una máquina de escribir, objetos personales como una guitarra o prendas de vestir, y una vasta colección de libros, incluidos los de su autoría, son parte de una exposición en Bolivia que rinde homenaje a la faceta lectora del escritor peruano Mario Vargas Llosa.

’Con L mayúscula. Mario Vargas Llosa, el lector y su biblioteca' es el nombre de la muestra que inauguró esta semana la Fundación Patiño en dos pisos de su sede en La Paz.

La directora de Cultura en funciones de la Fundación Patiño, Alba Balderrama, explicó a EFE que "la principal motivación" para "organizar una exposición en torno a la obra de Mario Vargas Llosa" fue la donación que hizo en 2024 su hijo Álvaro a esa institución, "de un fondo de 4.000 libros de la biblioteca" personal del peruano.

"La mayoría son libros que él ha escrito, por supuesto. Pero también están libros de los autores favoritos que él tenía, de los libros que lo marcaron, que lo hicieron el escritor que es, el hombre que es", indicó.

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Así, se hizo una curaduría a partir de los libros donados y de otros objetos de Vargas Llosa que custodia la fundación "para mostrar la biblioteca" y mostrarlo "como un lector".

Por esto, la exposición "no está centrada en Mario Vargas Llosa como escritor, sino como lector" y plantea conocer "qué es lo que leía, qué libros lo marcaron, qué momentos de su vida fueron importantes como lector", agregó.