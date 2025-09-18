La Academia Dominicana de la Historia y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) auspiciaron el pasado 12 de septiembre una conferencia magistral titulada “Colón: Ideología y mentalidad”, a cargo del destacado historiador español Esteban Mira Caballos.

Mira Caballos ofreció una visión matizada y crítica de Cristóbal Colón, alejándose de las visiones extremas que lo consideran únicamente como un héroe o un villano. Describió a Colón como un "visionario contradictorio", una figura compleja que, si bien fue responsable del inicio del contacto entre Europa y América, también tuvo profundas responsabilidades en las graves consecuencias para los pueblos originarios, especialmente en La Española, donde la población indígena prácticamente desapareció en menos de medio siglo.

Esteban Mira Caballos.

Esteban Mira Caballos, reconocido como uno de los principales historiadores españoles de la contemporaneidad y especialista en el período colonial, es autor de obras como “Colón: El converso que cambió el mundo”. Con una amplia trayectoria en estudios sobre Cristóbal Colón, Mira Caballos ha dedicado años a analizar todo lo que se ha escrito sobre el almirante, ofreciendo una visión crítica y renovada.

Durante el evento, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, felicitó a la PUCMM por sus 63 años de existencia y valoró su importante contribución a la sociedad dominicana. Además, resaltó la relevancia de la visita de Mira Caballos a República Dominicana, ya que aporta una perspectiva novedosa sobre el perfil del descubridor.

Miguel Reyes Sanchez, Esteban Mira y Dra. Virginia Flores Sasso, vicerrectora de investigación de la PUCMM.

La Dra. Virginia Flores Sasso, vicerrectora de investigación de la PUCMM y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia, presentó al conferencista, destacando su papel en la renovación de los estudios sobre la presencia española en América. Señaló que sus investigaciones han contribuido a una visión crítica del proceso de conquista, poniendo atención a los pueblos indígenas, los mestizos y las implicaciones sociales, políticas y culturales de la colonización.

