Que las ciudades sean inclusiva, en el más amplio sentido de la palabra, es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el número 11, que reza: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

No obstante, en todo el mundo se ha impuesto la lógica de la rentabilidad económica sobre lo humano en el crecimiento y desarrollo de las ciudades: las grandes obras de infraestructura que privilegian las estructura de hormigón y metal, el asfalto, los túneles, los elevados, y se disminuyen los espacios verdes para la vida sana de las personas.

Al mismo tiempo que crecen las construcciones costosas, crece la marginalidad y la miseria.

Así lo planteó El Hombre de los Viernes, del programa A Partir de Ahora, de Acento TV, el antropólogo social y municipalista Bernardo Matías, quien propone reorganizar la ciudad desde la cultura.

Las claves en cuatro palabras

Inclusivos: Que todas las personas —sin distinción de género, edad, etnia o condición social— puedan habitar, participar y decidir sobre la ciudad. Implica equidad en el acceso a vivienda, transporte, servicios, cultura y espacio público.

Seguros: Que los habitantes vivan libres de violencia, riesgos ambientales o desastres. Requiere planificación urbana con enfoque preventivo, infraestructura adecuada y protección frente al cambio climático.

Resilientes: Capaces de resistir, adaptarse y recuperarse ante crisis naturales, sociales o económicas. La resiliencia urbana incluye la fortaleza de las redes comunitarias y la solidaridad vecinal.

Sostenibles: Que las ciudades crezcan sin destruir sus recursos naturales ni su tejido social. Implica eficiencia energética, movilidad limpia, gestión de residuos y justicia ambiental.

Por el contrario, el mundo avanza en una urbanización acelerada, caracterizada por una urbanización sin precedentes; en 2024, el 57 % de la población global vive en ciudades, y se proyecta que alcanzará el 70 % en 2050; América Latina y el Caribe ya es la región más urbanizada (82 %), y la República Dominicana sigue esa misma tendencia (84 %).

