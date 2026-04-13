 Circula el libro 'La ardilla Arlina', de Farah Vidal

Fue puesta en circulación la obra infantil La ardilla Arlina, de la autora Farah Vidal, en el Salón Pedro Mir de Librería Cuesta.

La actividad reunió a familiares, amigos y lectores, en especial a los verdaderos protagonistas de la jornada: los niños, quienes recibieron con entusiasmo esta historia cargada de ternura, imaginación y valores.

Durante el acto, la autora realizó una lectura dramatizada del cuento, que hizo las delicias de los más pequeños y generó un ambiente de cercanía y participación.

Durante sus palabras, la autora compartió el origen íntimo de la obra, que se remonta tanto a su vocación temprana por la escritura como a los momentos de lectura junto a su madre, a quien dedica este cuento como homenaje.

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«Siempre he querido ser escritora… no sé por qué. Pero entendí que esos sueños están al otro lado del miedo. Mientras más grande el sueño, más miedo nos causa. Por eso decidí no pensarlo más y lanzarme», expresó.

Asimismo, reflexionó sobre el sentido humano de la escritura: «Si Dios nos da el regalo de la vida, nuestro agradecimiento debe ser dejar el mundo un poco mejor. A veces creemos que eso implica grandes hazañas, pero con hacerle la vida mejor a otro ser humano ya estamos marcando una diferencia. Si con este cuento ayudamos a al menos un niño, habremos cumplido nuestro propósito».

Vidal manifestó su beneplácito por la acogida del evento, agradeciendo de manera especial a sus amigos y familiares, así como a Librería Cuesta por el espacio brindado para la actividad. De igual modo, adelantó que ya trabaja en su próximo libro, el cual será publicado bajo el sello de Río de Oro Editores, con proyección de integrarse a algunas de sus colecciones, especialmente Carajitos, dedicada a la literatura infantil y juvenil.

El libro, impreso en papel satinado y a todo color, cuenta con veintisiete páginas en un formato de 8 × 8 pulgadas, y presenta hermosas ilustraciones de Daneuris Guzmán y la maquetación de Camila Atabey, elementos que enriquecen la experiencia visual y narrativa de la obra.

La publicación está dedicada a la madre de la autora, Norma, «la cocreadora de la ardillita, la más ocurrente y creativa persona que he conocido en mi vida», según sus propias palabras; a sus hijas, «quienes me llenan de inspiración y fortaleza para cumplir mis sueños, no importan los rivales que sean, y mis más fieles asesoras en este proceso de dar vida a este hermoso cuento»; y a su esposo, a quien define como «compañero de aventuras y fan número uno en todo lo que decido hacer».

Acompañaron a la autora su esposo Marcos Rivera; sus hijas Silvana y Adriana; su hermana Raquel Vidal; su tía Isabel Sainz; así como Arnaldo Ruiz-Alma y María Lorraine de Ruiz-Alma, junto a allegados de distintas etapas de su vida.

También estuvieron presentes Rafael J. Rodríguez Pérez, presidente de Río de Oro Editores, entidad que representa la obra ante Librería Cuesta y funge como su distribuidor en el circuito literario nacional, y el escritor cubano Edgardo Rodríguez, invitado internacional al evento. La actividad contó además con la presencia de la fotógrafa Analee García, quien inmortalizó con su cámara algunos de los momentos más emotivos de la jornada.

La ardilla Arlina propone un universo donde cada pequeña aventura encierra una gran emoción, fomentando valores como la empatía, la bondad y la imaginación, pilares fundamentales en la formación de los más jóvenes.

Farah Vidal Sainz es una profesional dominicana vinculada al ámbito educativo y la comunicación institucional, con experiencia en áreas de admisiones, marketing y relación con comunidades escolares. Su trayectoria en entornos formativos y familiares le ha permitido un contacto cercano con las dinámicas emocionales de la infancia, una sensibilidad que hoy se traduce en su propuesta literaria.

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