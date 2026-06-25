Cesáreo Silvestre presentará en la Biblioteca Nacional el libro 'El documental como memoria y voz'

La nueva obra del periodista y productor cinematográfico Cesáreo Silvestre, El documental como memoria y voz, será presentada el viernes 17 de julio en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña. El texto aborda este género cinematográfico como una herramienta fundamental para preservar la memoria colectiva, fortalecer la identidad nacional y dejar un legado para las futuras generaciones.

El libro, indica el autor, expone la trayectoria del documental como una herramienta esencial para combatir el olvido, interpretar la realidad social y dar voz a comunidades que, en numerosas ocasiones, han permanecido invisibilizadas.

El autor sostiene que el documental trasciende la inmediatez del periodismo tradicional para concentrarse en las huellas permanentes que los acontecimientos dejan en la historia y en la conciencia de los pueblos.

La puesta en circulación estará dedicada a la memoria y al legado del cineasta René Fortunato, cuya trayectoria influyó decisivamente en Cesáreo Silvestre para asumir la misión de documentar la realidad nacional. Una representación de la familia de Fortunato, encabezada por quien fuera su esposa, la periodista Matty Vásquez, estará presente en el acto.

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El prólogo, escrito por José Rafael Sosa, será leído por el licenciado Aquiles Julián, director nacional del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura.

Con esta obra, Cesáreo Silvestre pone a disposición de estudiantes, periodistas, investigadores, realizadores y del público en general un material de consulta orientado a fomentar producciones con propósito, rigor, sensibilidad y sentido histórico.

La entrada será abierta al público interesado en conocer una propuesta editorial que reivindica el documental como una herramienta de educación, reflexión y preservación de la memoria colectiva de la sociedad dominicana.

La actividad es organizada por Documentales Reales S. A., registrada en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) bajo el registro núm. 333243.La empresa de Silvestre ha asumido el compromiso con la promoción de la cultura, la investigación y la preservación de la memoria colectiva a través del lenguaje audiovisual.

Más allá de su labor como escritor, periodista y realizador audiovisual, Cesáreo Silvestre ha desarrollado una destacada gestión cultural en las provincias dominicanas, impulsando proyectos de formación, promoción artística y fortalecimiento de la identidad local.

Su trabajo ha contribuido a descentralizar la actividad cultural, acercando el cine, la literatura y los procesos de reflexión histórica a comunidades fuera de los principales centros urbanos.

Esa trayectoria otorga un valor adicional a El documental como memoria y voz, obra que sintetiza una visión comprometida con la preservación de la memoria, la participación comunitaria y el desarrollo cultural de todo el país.

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