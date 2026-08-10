El Centro Cultural «Eduardo León Jimenes» fue reconocido como entidad Bonó Estratega Senior, premio que incluye una estatuilla original diseñada especialmente para la ocasión, del insigne pensador dominicano conocido como el primer sociólogo dominicano, Pedro Francisco Bonó. Asimismo, recibió un certificado entregado en la pasada XXVIII Asamblea del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), celebrada el pasado jueves 30 de julio de 2026.

No se puede entender a Pedro Francisco Bonó sin conocer la historia del tabaco. Igualmente, la familia León Jimenes cristaliza su gestión exitosa en las grandes letras generadas por este patriota, moralista y político dominicano. El tabaco está prendido en el alma de la cultura dominicana y en la historia de su democracia.

De ahí que el Centro y la Fundación León acumulen los estudios más reflexivos sobre la importancia política y económica del tabaco. El tabaco, historia general, botánica, usos y comercio, desde los taínos hasta nuestros días es un significativo aporte. Se trata de un amplio estudio analítico de Mukien Sang Ben y José Chez Checo, quienes realizan una exégesis de este producto netamente cibaeño. Son tres tomos de investigación histórica generados y editados por la Fundación León Jimenes y presentados por Fernando León en 2007.

El Bonó Estratega Senior al Centro León es un merecido y esperado premio entregado a la institución creada por la familia santiaguera León Jimenes. Primera entidad nacional y una de las pocas latinoamericanas que convirtieron la reflexión crítica sobre la cultura y su gestión en una categoría dialéctica, innovadora y disruptiva del desarrollo.

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El Centro León fue inaugurado oficialmente el 3 de octubre de 2003 en la ciudad de Santiago. En 1999, la Fundación Eduardo León Jimenes, presidida por José León Asencio, ese genio de las creaciones de marcas identitarias con imagen y sentido de pertenencia, fue la articuladora del proyecto que convocó a un conjunto de intelectuales a pensar en su creación y desarrollo.

Quince años después de su solemne apertura, con un discurso ingenioso y propio, José Augusto César León Asensio dio apertura a las celebraciones. Una intervención elogiada por los presentes con aplausos de pie y «bravos al aire». En los primeros 15 años del Centro León, don José no lo dudó al afirmar «que una de sus más profundas satisfacciones personales fue observar a un niño de las escuelas públicas, muy ensimismado al contemplar una de las obras de Guillo Pérez», gloria de las artes visuales. Aseveró, en lenguaje coloquial, «ya estoy pago» para significar la alegría personal que expresa el rol de la cultura, tal como lo proyecta la Agenda de Cultura de Santiago, como recurso, escenario y fin del desarrollo.

El Bonó Estratega Senior, creado por el CDES, lo apropia como la primera y única institución de desarrollo que premia con ese carácter y filosofía. Por nuestra iniciativa, fue creado y anexado a los estatutos formales del CDES, en el artículo 63. Mandato que establece el Reconocimiento al Mérito Ciudadano «Bonó Estratega Senior» como máximo galardón otorgado por el CDES y entregado solemnemente por la Junta Directiva. Este reconocimiento se hace en honor del insigne ciudadano santiaguero y dominicano Pedro Francisco Bonó.

La distinción exalta a personas e instituciones que han impactado de manera trascendental el desarrollo sostenible, estratégico y humano de Santiago y la región del Cibao.

Este galardón de ciudadanía íntegra, ética y visionaria se creó en el marco de la operación del segundo Plan Estratégico 2010-2020. Premia la formulación y puesta en operación de proyectos exitosos de este plan. Un accionar donde se crearon evidencias que dieron fe de méritos. Precisamente, en este período se generó la Agenda de Cultura para el Desarrollo, con la activa participación del Centro León.

«Bonó», por Pedro Francisco Bonó. «Estratega», por el sentido visionario de los méritos ciudadanos. «Senior», por ser un senador ciudadano al mejor estilo romano: «Señor de la Estrategia».

Pedro Francisco Bonó.

Pedro Francisco Bonó nació en Santiago el 18 de octubre de 1828. Hijo de José Bonó y de Inés Mejía. Es un santiaguero que se convirtió en la figura más vanguardista del pensamiento liberal dominicano. Fue un ciudadano ejemplar, de ética a toda prueba, quien, tanto en el ejercicio de sus funciones públicas como en su vida privada, evidenció conocimientos y prácticas que lo colocan históricamente en lugares cimeros de la defensa de Santiago y toda la región del Cibao.

Estudioso de los problemas nacionales, fue abogado, político y escritor. Bonó se conoce también como primer sociólogo dominicano. Fue diestro, agudo y profundo en el análisis de la cultura cibaeña y en proponer iniciativas para el desarrollo.

Gregorio Luperón escribiría sobre Bonó: «Ciudadano respetable, muy instruido y de meritorios antecedentes, implacable enemigo del mal proceder, sinceramente apasionado por la justicia, la libertad y la democracia. Hombre íntegro, de escuela práctica y seria. De carácter severo y rígido, sombrío en sus maneras, estoico en su vida, intransigente en sus opiniones, firme en sus propósitos, perseverante en sus principios, de valerosa entereza, de larguísimos servicios».

María Amalia León Cabral fue receptora del premio Bonó Estratega Senior, acompañada por la eficiente directora María Luisa Asilis. León Cabral es presidenta del Centro y la Fundación León, y subraya que para el Centro Cultural Eduardo León Jimenes la cultura lo es todo.

«En su sentido antropológico, cultura es cómo sentimos, pensamos y hacemos nuestras vidas, nuestras historias. Desde el punto de vista educativo, la idea de cultura plantea las posibilidades formativas que nos facilita esa indagación de lo bello y lo sublime a partir de la reinvención estética de nuestras realidades…».

Indica la doctora León Cabral que para la Fundación Eduardo León Jimenes como para el Centro León, la cultura no es mero entretenimiento ni ornamento. Es muchísimo más que eso: es un medio para el diálogo, canal para el encuentro, lugar para el intercambio, sitio de aprendizajes y para el crecimiento, personal como colectivo. Por eso, la cultura se cultiva como una planta para que pueda aportar frutos.

El Centro León.

Es esa que observa en nuestro cotidiano, que siente y piensa nuestras prácticas, nuestras inquietudes; esa que se interroga sobre el pasado e interpela el presente; que cuestiona el presente e imagina el futuro, es un aula, es decir, un espacio de aprendizajes. Sin cultura, no habrá creación sostenida de riquezas, y que incluya todas las riquezas, no únicamente las materiales. Una riqueza monetaria que no contenga en su portador una riqueza espiritual puede tener cualquier tipo de destino, subraya.

Para León Cabral, la Agenda de Cultura para el Desarrollo, compilada y estructurada por nosotros como pasado director del CDES y por Luis Felipe Rodríguez, como Centro León, fue el resultado del proceso participativo de diversos actores, que aporta ese inventario de posibilidades con los que podemos construir un mejor Santiago entre todos, desde la cultura y para la cultura.

Honor al Mérito del Centro León y a toda la familia León por su sostenible, efectiva y exitosa labor a favor de Santiago y de toda la nación.

Reynaldo Peguero Epidemiólogo y urbanista Maestro en Administración y epidemiología, especialista en Planificación Estratégica del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), Barcelona, y director del Consejo de Desarrollo de Santiago (CDES). Ver más