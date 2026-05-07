El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón realizó un conversatorio centrado en las Cuevas del Pomier, donde especialistas abordaron su valor histórico, cultural y ambiental, así como los riesgos que enfrenta este conjunto de cavernas ubicado en San Cristóbal.

En el encuentro participaron el arqueólogo y espeleólogo Domingo Abreu Collado y el ambientalista Luis Carvajal Núñez, quienes expusieron sobre la importancia de la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier, integrada por unas 55 cuevas con arte rupestre prehispánico.

Durante la actividad, se destacó que el sitio alberga alrededor de 6,000 pinturas y más de 500 grabados con una antigüedad superior a los 2,000 años. Estas manifestaciones, atribuidas a pobladores taínos e igneris, representan elementos de su cosmovisión y prácticas ceremoniales.

Los expositores recordaron que las cuevas fueron incluidas en 2018 en una propuesta presentada ante la UNESCO para su reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad. También señalaron que este conjunto es considerado la mayor colección de arte prehistórico de las Antillas.

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El conversatorio abordó además los principales riesgos que afectan la zona, entre ellos la actividad minera en áreas cercanas, el vandalismo, la deforestación y la erosión. Los especialistas insistieron en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para preservar este patrimonio.

Asimismo, subrayaron la relevancia ecológica del entorno, que sirve de refugio a especies endémicas, especialmente murciélagos que constituyen una parte significativa de la fauna de mamíferos nativos.

Las Cuevas del Pomier están protegidas por la Ley No. 492 de 1969 como Monumento Nacional. En diciembre de 2025, el Senado las declaró Capital Rupestre de la República Dominicana.

El diálogo forma parte de una serie de actividades orientadas a promover la valoración y conservación del patrimonio cultural del país.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más