El proyecto Fihhop anunció la primera edición virtual de su festival, este sábado y domingo.
Se llevará a cabo a través de una plataforma iberoamericana creada para conectar hip hop, industria, educación y desarrollo artístico en un mismo espacio.
El colectivo explica que reunirá artistas, productores, managers, creativos, gestores culturales y profesionales de la música en una programación de paneles, conversaciones y networking enfocada en industria musical, branding, producción, management, distribución, creatividad y profesionalización dentro del ecosistema urbano.
Indica que más que un festival, Fihhop nace como una iniciativa orientada a generar conexiones reales, intercambio de conocimiento y nuevas oportunidades para el movimiento urbano en Iberoamérica.
"Es una apuesta por la cultura hip hop como herramienta de transformación social, identidad y desarrollo cultural".
La edición virtual representa el primer paso de una plataforma con visión de crecimiento que integrará experiencias digitales, showcases y futuros encuentros presenciales para fortalecer el ecosistema creativo de la región.
Más información:
Instagram: @fihhop_
Web: www.fihhop.com
Compartir esta nota