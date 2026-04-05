En una nueva entrega de El Librero, el periodista Fausto Rosario Adames pone en contexto una obra testimonial poco conocida, pero de gran valor histórico: Bitácora de vuelo: viaje de un piloto hacia la libertad y la democracia, escrita por José Francisco Melgarejo de León, conocido popularmente como Gala Melgarejo.

Lejos de los círculos tradicionales del debate intelectual o político, Melgarejo emerge como una figura discreta cuya vida estuvo profundamente entrelazada con algunos de los episodios más decisivos del siglo XX dominicano. Su libro, de unas 130 páginas, recoge una narración directa y sin artificios sobre su trayectoria como piloto en los años finales de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Formado en la escuela de pilotos de la Compañía Dominicana de Aviación, Melgarejo fue parte de una generación joven que, además de su ejercicio profesional, se vinculó con sectores opositores al régimen. En ese contexto, el autor relata uno de los episodios más delicados de su vida: el traslado, sin pleno conocimiento inicial, de documentos y fotografías que evidenciaban violaciones a los derechos humanos, incluyendo imágenes de torturas realizadas en centros represivos del régimen.

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El testimonio incluye referencias a figuras clave de la resistencia, como Manolo Tavárez Justo y otros actores políticos que enfrentaron la dictadura. La obra también recoge el impacto internacional de estas denuncias, particularmente a través de imágenes que circularon fuera del país y ayudaron a visibilizar la represión del régimen.

Tras la caída de la dictadura, Melgarejo se vinculó al proyecto democrático encabezado por Juan Bosch y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Sin embargo, su carrera se vio afectada tras el golpe de Estado de 1963, lo que lo llevó al exilio.

El relato adquiere especial relevancia en el contexto de la Revolución de Abril de 1965, donde el autor regresa al país y se integra al movimiento constitucionalista, apoyando al liderazgo de Francisco Alberto Caamaño. Durante este período, desempeñó funciones relevantes, incluyendo responsabilidades en estructuras de seguridad y coordinación, facilitadas en parte por su dominio del idioma inglés en un contexto marcado por la intervención militar de Estados Unidos.

La obra también recorre su vinculación posterior con figuras como José Francisco Peña Gómez, así como su relación con los gobiernos democráticos surgidos tras el fin de los doce años de Joaquín Balaguer, especialmente a partir de 1978.

Más allá del recuento histórico, Bitácora de vuelo ofrece una reflexión sobre la democracia dominicana y el papel de los actores que, desde distintos espacios, contribuyeron a su construcción. Fausto Rosario Adames subraya el valor del libro como una memoria necesaria, escrita desde la experiencia directa, que permite entender la conexión entre sectores como la aviación civil y los procesos políticos del país.

El análisis también abre espacio al debate, particularmente en torno a la interpretación del autor sobre el nacionalismo en la resistencia a la intervención estadounidense, un punto que el propio Rosario matiza durante el programa.

Con un lenguaje accesible y una narrativa ágil, la obra se presenta como una lectura recomendada para quienes buscan comprender, desde una perspectiva personal, los entresijos de la lucha por la libertad y la democracia en la República Dominicana.

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