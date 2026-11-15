Leandro González.

A propósito de la recién inaugurada Escuela de Bellas Artes de Mao, ubicada en el Centro de la Cultura Municipal, aliciente para millares de jóvenes alféreces de las hijas de Mnemosine, que harán pininos con la garantía de un título, y sin ínfulas de emprender la bukelesca, por heroica, odisea de nombrar a cada maeño inclinado a la plática, el más aurúspice chocaría en el Muro de Hielo de la insuficiencia de datos, situación de los pintores Omar Martínez, en paz descanse, Adria de Rodríguez y Alberto Arias, solo enlistaré los artistas que favorecieron mis solicitudes de información, auxiliándome de peritos y referencias de colegas.

Jaime Colson captado por Thimo Pimentel. Foto suministrada por Thimo Pimentel

Mirando por los retrovisores de las plástica del norte y el noroeste de R. D. encontramos a Yoryi Morel (Santiago, 1906–1979): “Pintor Nacional”, quien en la década del treinta cambió la carpeta academicista por las árganas del costumbrismo. Sus pinceladas sueltas conectaron con el impresionismo europeo, plasmándolo en bohíos, flamboyanes, peleas de gallos y el mulataje. Jaime Colson (Puerto Plata, 1901-1975) sumará modernismo y cubismo a la anatomía afrocaribeña, en composiciones como “El merengue” (1938). A partir de 1938, Tuto Báez (Montecristi, 1895–1960), desarrollará óleos expresionista, retratos y paisajes. Participó en la Exposición Nacional del Ateneo Dominicano en 1941 e individualmente en la Galería de Bellas Artes. En ese carril, Carlos Emilio Hidalgo (Sabaneta, Santiago Rodríguez; 1948), plasmará paisajes, flora y el entorno rural, fusionando surrealismo y realismo mágico. Y más adentro en la Región de Marién encontramos a José Espinal, (Dajabón, 1963), formado en la Escuela de Arte Jaime Colson y en los talleres de la UASD, quien proyectará su provincia a nivel nacional e internacional.

Autorretrato que aparece en la portada del libro de Yoryi Morel. Fundador y fundamental, del escritor José Enrique García. Foto: ©Emil Socías

Mao entra en el convivium con plato fuerte, Marianela Jiménez Reyes (Mao, Valverde, 1925-Santo Domingo, 2013) es pintora, acuarelista, dibujante y escultora, maestra de la plástica. Hija del escritor Ramón Emilio Jiménez, lactada por el pintor alemán George Hausdorf entre de 1940 y 1942, antes de nutrirse de los maestros Celeste Woss y Gil, José Gausachs y George Hausdorf en la Primera Promoción de Graduados de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Cursó especialidades en grabado en el Club de Grabado de Montevideo, Uruguay (1977–1979) y fue designada docente de la ENBA en 1957, asumiendo la dirección en 1989, hasta veinte años después. Entre sus obras destacan “Campesinos” (1946), Gran Premio de Oro en el Concurso de la ENBA; “Paisaje de Constanza” (1971), y “Homenaje” (1997). Segundo Premio de Pintura en la Bienal Nacional de Artes Plásticas (1952), Recibió la Orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero del Estado Dominicano.

El pintor Vinicio Castillo.

Vinicio Castillo, “inicia sus estudios de arte en su ciudad natal, bajo la tutela del sacerdote español y profesor de arte Gregorio”, (Blog Mao en el Corazón, 2011). Graduado en la Real Academia de Bella Artes “San Fernando” en Madrid, donde figuran obras de Goya, verbigracia: “Entierro de la Sardina”. Participó en el concurso Maja, de la Real Academia de las Artes, (Madrid,1980); y es autor de “Homenaje a los Grandes de Toledo”, (España, 1981). Formó parte del Círculo de Pintores de Santiago. En 1985 fue designado profesor de arte e ilustrador del Centro de la Cultura de Santiago. Es autor de la Pinacoteca del Palacio de Justicia de Santiago. Sus obras figuran en las mejores Galerías de Artes y colecciones privadas del país y mundo. (Artelista, 2008).

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Persio Minier.

Persio Minier (Mao, Valverde, R.D. 1955), inició su desarrollo artístico en Santiago, de donde emigró a Manhattan y después a Bedford Park del Bronx. Expuso en el Club Quisqueya de su ciudad natal en el año 1973. Se identifica con Picasso, “porque era muy liberado en su enfoque”. (Artístico R.D. 2021). Entre sus obras destacan las series “Exploración visual” e “Intimidad”.

Narcisa Ferreira Rodríguez es oriunda de Mao, Valverde. A poco de diplomada como Dra. en Odontología por la UASD, ingresa a la Escuela de Pintura Artística del pintor y Arquitecto German Ricardo; y luego a la Escuela Nacional de Bellas Artes con las profesoras Marianela Jiménez Reyes y Carolina Cepeda. Se adscribe a la vanguardia y al arte contemporáneo bajo la tutela de la maestra Soucy de Pellerano. Solo dos maeñas han conquistado el Título de “Profesora de Pintura” de la ENBA: Marianela Jiménez Reyes y Narcisa Ferreira Rodríguez. Calcula haber pintado más de mil obras desde los ochenta y entre las más conocidas hallaremos: “La mariposa sobre la flor”, de los años noventa.

Mural en la pared de la escuela Juan Isidro Pérez, Mao. Leandro González.

Leandro González Peña (Montecristi, R. D. 1960-criado y radicado en Mao), pintor, muralista y profesor de arte. Ha expuesto para connotados coleccionistas del país y el exterior. Autor del mural del Palacio de Justicia de Mao, por encargo de la Suprema Corte de Justicia, del mural del Centenario de la Casa Bautista de Publicaciones en El Paso, Texas, Estados Unidos; del emblemático mural cerámico de la Escuela Juan Isidro Pérez y del Supermercado Edward, “Homenaje a Don Bulín”; obra en teselas de cerámica de estilo trencadís, sobre malla de fibra de vidrio. Trabaja obras abstractas y figurativas con la intención de incursionar en obras monumentales, verbigracia: el Monorriel de Santiago, etc.

Ruddy Taveras, (Puente San Rafael, Mao, Valverde; 1984), viene pincelando desde los doce años y comercializando sus obras desde los catorce. En 2006 ingresa en la ENBA de donde pasa a la Escuela de Diseño Altos de Chavón. Adscribe su estética al hiperrealismo, “movimiento aparecido en Inglaterra y los Estados Unidos hacia 1965. Conocido también como Fotorrealismo y Superrealismo…”. (P.H. 2012). Ha expuesto “En busca de lo absoluto” (2012) y “Realidad Ilusoria” (2016); participó en exposiciones colectivas: “Interpretaciones”, en la Biblioteca República Dominicana (2006); y en el Circuito de galerías, Arte San Ramón, Santo Domingo (2009); “Dos estilos un motivo”, Casa de la Cultura Hispanoamericana, Las Vegas, Nevada, EE.UU. (2010). Primer Premio en el concurso organizado por el Ayuntamiento de Mao (1999). Participó en el Concurso Nacional de Arte Joven, HELVETAS, Casa de Arte, Santiago (2006) y en el XIV Concurso Nacional de Pintura Agro Naturaleza organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (2009). “…artista talentoso, investigador y trabajador que en poco tiempo se va consolidando y creando un arte que traspasa fronteras… de la mano de Arte San Ramón…sus obras se encuentran dentro de las más importante colecciones de arte del país y…se proyecta internacionalmente, despertando cada vez más el interés por coleccionistas extranjeros.” (Bohío News, 2016).

Pintor Alberto Arias.

Joel González Peña, (Mao, Valverde, R.D.1971), se ha desarrollado en el dibujo, la pintura y disímiles vías de expresión visual. Sus obras son expuestas en galerías de arte en Santiago de los Caballeros y ha realizado murales en espacios públicos de su ciudad natal, entre los que destacan el “Mural a los Mártires de la Patria”, en el obelisco del Parque Amado Franco Bidó. Retratista y expresionista con atención al color, la figura humana; emociones, ideas y símbolos. Trabaja en la colección “En el corazón de una cultura”, donde explora identidad, memoria histórica, tradiciones y la relación del ser humano con su entorno sociocultural.

Mariposa sobre la flor de Narcisa Ferreira.

Tras este ejercicio de voyerismo, que esperamos ampliar, por nuestra plástica, auguramos que la recién fundada Escuela de Bellas Artes de Mao, contribuya a expandir nuestra paleta colores, estilos y estéticas, ya que Valverde y el Noroeste han probado que de recibir la oportunidad, siempre elevarán nuestro arte a nivel nacional e internacional. Gracias por leerme.

Marianela Jiménez-autorretrato.

Randolfo Ariostto Jiménez Poeta y narrador Randolfo Ariostto Jiménez es poeta, novelista y cuentista. Ha publicado:- Emisarios de ausencia (Novela), 2026; Poética de la lectura, (Ensayo), 2020; Alba sin madre. (Poesía), 2010; Villa agreste-Primeras Muertes- (Cuentos), 2009; La Soraya (novela corta), 2007; El amor entre cristianos (Poesía), 2000; La poesía romántica (Poemas), 1990. poetaariostto@gmail.com. Ver más