Anuncian ganadores del primer Premio Joven Anual de Literatura 2025

En un acto encabezado por Pastor de Moya, viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, del Ministerio de Cultura, y Francisco Santiago, viceministro de Supervisión y Ejecución de Programas del Ministerio de la Juventud, fueron dados a conocer hoy los ganadores del Primer Premio Joven Anual de Literatura 2025, instituido por decreto de la Presidencia de la República.

Christian Encarnación.

El acto se apertura de los veredictos de los jurados en los géneros de poesía, cuento, novela y ensayo se realizó el jueves 20 en el salón de la Rotonda del Palacio de Bellas Artes, con la presencia de directores y funcionarios de los ministerios de Cultura y de la Juventud, invitados y miembros de la prensa.

Los premios

Gerson Adrian Cordero.

Los jurados del género Novela: Ledys Priscilla Velázquez, Luesmil Castor Paniagua y Bismar Galán, ponderaron entre las obras presentadas, la novela Domingos con Gloria, que concursó bajo el seudónimo En Silencio. Al abrir el sobre de los datos del participante, el seudónimo correspondió al narrador Gerson Adrian Cordero.

En el género Cuento los jurados Noé Zayas, Pedro Mesón y Miguel Yarull evaluaron los libros concursantes y por unanimidad acordaron premiar la obra Otredades en primera persona, que concursó bajo el seudónimo Lord Henry. Al abrir el sobre, el seudónimo correspondía a la narradora santiaguera Karla Mya Núñez.

Karla Mya Núñez.

En Poesía los jurados Argénida Romero, Francisco Báez y Pedro Ovalles, luego de leer las obras participantes acordaron unánimemente conceder el premio al poemario Era una soledad más antigua que el sol. Al abrir el sobre, el seudónimo Dettlaf van der Eretein correspondió al poeta Christian Encarnación.

Bileysi Reyes.

Al evaluar los libros presentados en el género Ensayo, los jurados Ofelia Berrido, Sandra Alvarado y Basilio Belliard coincidieron en que el más relevante de todos era el titulado Huellas del aire: Intertextualidad y desplazamiento en la literatura dominicana, presentado bajo el seudónimo M.Duras. Y al abrir el sobre de manera pública, el mismo correspondió a la poeta y ensayista Bileysi Reyes.

Eligen el Gran Premio Joven de Literatura 2025

Los jurados también escogieron entre las cuatro obras ganadoras, la que se llevaría el Gran Premio Joven de Literatura 2025 y de forma unánime concedieron el galardón al libro del género Cuento: Otredades en primera persona, original de la narradora Karla Mya Núñez.

Fari Rosario, director de Gestión Literaria destacó la gran cantidad de obras presentadas en los distintos géneros.

Pastor de Moya, por su parte, destacó la importancia de este concurso para la nuestras letras y como estímulo y reconocimiento a los jóvenes talentos dominicanos.

