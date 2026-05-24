Alex Karp ha sido presentado frecuentemente como un filósofo de Silicon Valley (2026), una figura singular dentro del cibercapitalismo de estos tiempos transidos; esto es debido a su formación filosófica y a su insistencia en debatir públicamente los dilemas éticos de la IA, la vigilancia y el poder digital. Sin embargo, detrás de esa imagen reflexiva emerge también la figura de un cibermillonario que ha construido su fortuna precisamente mediante tecnologías de análisis masivo de datos y sistemas de vigilancia algorítmica, a través de la empresa Palantir Technologies, de la cual es cofundador y CEO.

Esta contradicción resulta central para comprender su discurso: mientras plantea preocupaciones morales sobre el futuro de la humanidad frente a la IA, sus empresas participan activamente en la expansión de infraestructuras de control digital utilizadas por gobiernos, agencias de seguridad y corporaciones globales.

El discurso filosófico de Karp intenta diferenciarse del optimismo ingenuo de Silicon Valley. Él critica la visión tecnocrática que considera toda innovación como inherentemente positiva y advierte sobre los riesgos éticos de la IA. No obstante, desde una filosofía política crítica, esta posición puede interpretarse como una forma sofisticada de legitimación del poder tecnológico. Karp reconoce los peligros de la vigilancia digital, pero simultáneamente defiende sistemas capaces de recopilar, procesar y predecir conductas humanas a gran escala.

La contradicción es evidente: el mismo sujeto crítico y de enfoque filosófico, que advierte sobre los excesos del poder algorítmico, sin embargo, participa directamente en la construcción de mecanismos globales de monitoreo y extracción de datos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La crítica más profunda a su pensamiento surge desde la noción de ciberpsicobiopolítica, entendida como el nuevo régimen de control que administra no solo cuerpos y economías, sino también emociones, deseos y subjetividades mediante dispositivos digitales. Empresas como Palantir Technologies representan una transformación histórica del cibercapitalismo: el poder, además de dominar territorios físicos, también captura información, atención y comportamiento humano. Es de ahí, que la IA, se convierte en mecanismo de predicción social capaz de influir sobre decisiones políticas, movimientos ciudadanos y dinámicas culturales. El problema es complejo, ya que es tecnológico y al mismo tiempo profundamente político: ¿qué ocurre cuando unas pocas corporaciones poseen la capacidad de interpretar y administrar la vida social mediante algoritmos invisibles?

Karp suele presentar la vigilancia como una necesidad vinculada a la seguridad democrática y a la protección frente a amenazas globales. Sin embargo, este discurso reproduce la lógica clásica del poder moderno: sacrificar privacidad y autonomía en nombre de la seguridad colectiva. Pensadores como Foucault ya habían advertido que los dispositivos de seguridad terminan expandiéndose hasta convertirse en sistemas permanentes de control social.

En el mundo cibernético, este fenómeno de control y cibervigilancia alcanza una nueva dimensión porque el control no se reduce exclusivamente a instituciones estatales visibles, ya que incorpora plataformas tecnológicas que operan de manera silenciosa dentro de la vida cotidiana. La vigilancia no necesita imponerse por la fuerza; funciona mediante interfaces, recomendaciones algorítmicas y extracción continua de datos personales.

Por eso, llamar a Alex Karp filósofo exige también reconocer las limitaciones y contradicciones de su posición. Su reflexión sobre la ética de la IA puede parecer crítica y humanista, pero permanece atrapada dentro de las estructuras económicas, tecnológicas y geopolíticas que producen precisamente los problemas que denuncia. Más que un filósofo externo al sistema tecnológico, Karp representa la figura del filósofo-cibermillonario: un intelectual orgánico (Gramsci, 2023, vol. III) del capitalismo algorítmico que reflexiona sobre los peligros de la IA mientras acumula poder mediante ella.

La verdadera crítica a su discurso consiste en señalar que la cuestión fundamental es desarrollar una IA ética, pero sin dejar a un lado la crítica y el cuestionamiento de quiénes controlan el cibermundo, qué intereses sostienen su expansión y cómo evitar que la IA se convierta en el núcleo de una nueva civilización basada en la vigilancia permanente.

En su obra La república tecnológica. Poder duro, pensamiento débil y el futuro de Occidente (2025), posteriormente sintetizada por Palantir Technologies en un manifiesto político difundido en abril 2026, constituye una de las formulaciones más explícitas de una filosofía política de la IA, dado que desplaza la discusión de esta desde el terreno puramente técnico hacia el problema del poder, la soberanía y la organización del orden global.

De acuerdo con Estefanía, dicho manifiesto busca: “Transformar al Estado en una especie de sucursal de las colosales empresas tecnológicas, vaciando la soberanía de su propia dimensión democrática. Este podría ser un resumen del manifiesto que Palantir, uno de los gigantes de Silicon Valley, ha hecho público en la red social X, y que ha generado una gran controversia” (El País, 25 de abril de 2026).

En este nuevo escenario, la IA deja de aparecer únicamente como instrumento económico o innovación científica y pasa a convertirse en fundamento estratégico de la autoridad estatal y de la seguridad nacional, aunque cada vez más subordinada a los intereses y capacidades de las grandes corporaciones tecnológicas. De este modo, la hegemonía de las democracias occidentales en el mundo y el cibermundo como espacio híbrido planetario queda crecientemente articulada al poder empresarial.

El manifiesto es una síntesis condensada del libro La república tecnológica. Poder duro, pensamiento débil y el futuro de Occidente, escrito por Karp —doctor en teoría social neoclásica por la Universidad Goethe de Frankfurt— junto a su colega Nicholas Zamiska. Durante su formación académica, Karp participaba en los seminarios y conferencias del filósofo Jürgen Habermas, e intentó que este asesorara su tesis doctoral; sin embargo, Habermas rechazó asumir esa responsabilidad.

Tanto Karp como Zamiska sostienen que el futuro de Occidente dependerá de la capacidad de las democracias liberales para integrar el desarrollo tecnológico con el poder militar. En tal sentido, la IA deja de ser concebida únicamente como innovación civil o económica para transformarse en fundamento estratégico de soberanía, disuasión y dominio geopolítico dentro del cibermundo.

El manifiesto rechaza abiertamente el pacifismo tecnológico de Silicon Valley, por lo que “La élite de ingenieros de Silicon Valley tiene la obligación de participar en la defensa de la nación” (Griffiths.2026) y critica la negativa de determinadas empresas tecnológicas a colaborar con los aparatos militares occidentales. Para Karp y Zamiska, dicha neutralidad representa una ilusión moral incapaz de comprender los conflictos inherentes al orden internacional y a la disputa global por el poder tecnológico.

En este sentido, sostienen:

Defendemos que uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos en este país es garantizar que el Departamento de Defensa de EE. UU. pase de ser una institución concebida para luchar y ganar guerras cinéticas a una organización que pueda diseñar, construir y adquirir armamento de IA, los enjambres de drones no tripulados y los robots que dominarán el campo de batalla del futuro. El siglo XXI es el siglo del software (Karp & Zamiska, 2025, p. 33).

Esto revela una transformación profunda de la racionalidad política y militar del siglo XXI: la guerra ya no aparece únicamente como confrontación territorial o nuclear; también es ciberguerra, edificada en competencia algorítmica, automatizada y tecnológica. En esta visión, el software sustituye progresivamente a la fuerza industrial clásica como núcleo del poder estatal. La IA se convierte así en una nueva razón estratégica capaz de reorganizar tanto la economía como la ciberseguridad global.

Los autores incluso afirman que “esta próxima era de conflicto se ganará o se perderá con software” (Karp & Zamiska, 2025, p. 51), defendiendo la idea de que la disuasión nuclear propia del siglo XX está siendo reemplazada por una nueva disuasión basada en IA. De este modo, el poder tecnológico deja de ser un complemento del poder militar para convertirse en su condición principal dentro del cibermundo.

El texto también puede interpretarse críticamente como una legitimación filosófica del nuevo complejo cibermilitar impulsado por las élites digitales de Silicon Valley. Bajo el discurso de defensa de las democracias occidentales, emerge una concepción donde empresas privadas de datos, vigilancia e IA adquieren un rol político cada vez más decisivo en la conducción de la seguridad global. Diversos críticos han interpretado esta visión como una expresión de una racionalidad cibermilitar corporativa que busca normalizar la militarización de la IA y ampliar el poder geopolítico de las grandes corporaciones tecnológicas.

Asimismo, Karp y Zamiska sostienen que la actual revolución tecnológica implica una inversión en la relación entre hardware y software: mientras durante el siglo XX el software servía principalmente para operar sistemas militares físicos, ahora la IA dirige las operaciones y el hardware, como drones y sistemas autónomos, funciona como instrumento de ejecución.

Bajo esta lógica, la automatización de la guerra mediante enjambres de drones y modelos de IA redefine las formas del poder global y del conflicto en el cibermundo y el mundo:” Ahora es software el que lleva el timón, y el hardware -los drones en los campos de batalla de Europa y otros lugares – sirve cada vez más como medio para implementar en el mundo real las recomendaciones de la IA” (Karp & Zamiska, 2025, p. 70).

Desde esta perspectiva, el problema no consiste en decidir si se desarrollarán armas autónomas con IA, pues estos pensadores tecnológicos parten de la premisa de que dicho proceso constituye una transformación histórica inevitable. La cuestión decisiva, sostienen, es “quién las construirá y con qué fin” (Karp y Zamiska, 2025, p. 71). Con ello, el texto desplaza la discusión desde una crítica moral abstracta hacia una reflexión propiamente política sobre la soberanía tecnológica y el control del poder algorítmico. En términos de filosofía política de la IA, este giro es fundamental: la IA deja de ser entendida únicamente como innovación técnica y pasa a concebirse como un elemento central en la configuración del orden geopolítico global.

Andrés Merejo Filósofo Profesor e investigador de la escuela de filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD): PhD en Filosofía. Coordinador del Master Filosofía en un mundo global UASD-UPV/EHU (País Vasco). Especialista en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Premio Nacional de ensayo científico (2014). Profesor del Año (UASD). Fundador del Instituto Dominicano de Investigación de la Ciberesfera (INDOIC). Fundador del Observatorio de las Humanidades Digitales de la UASD (2015). Miembro de la Sociedad Dominicana de Inteligencia Artificial (SODIA). Miembro fundador e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de las ciencias y las técnicas (AIFCYT). Director de fomento y difusión de la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT). Autor de varias obras: La vida americana en el siglo XXI (1998), Cuentos en NY (2002), Conversaciones en el Lago (2005), El ciberespacio en la Internet en la República Dominicana (2007), Hackers y Filosofía de la ciberpolítica (2012), La era del cibermundo (2015), La dominicanidad transida: entre lo real y virtual (2017), Filosofía para tiempos transidos y cibernéticos (2023), Cibermundo transido: Enredo gris de pospandemia, guerra y ciberguerra (2023), El oficio de pensar. Diálogos filosóficos (2025), vol. I y II, y Filosofía política de la inteligencia artificial. Poder, técnica y futuro humano (2026). Email: merejoandres@gmail.com Ver más