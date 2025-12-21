Al terminar este diciembre, y el año 2025, me retiraré del periodismo.

Tras más de cuarenta años de ejercicio profesional, ha llegado el momento del retiro.

Gracias a toda la gente que en algún momento me tendió la mano amiga y solidaria.

Gracias a quienes me honraron con su lectura o su audiencia.

Gracias a quienes convinieron con mis puntos de vista y a quienes no estuvieron de acuerdo.

Gracias a quienes me amaron y a quienes me odiaron.

Para todos un abrazo y un adiós con la alegría de vivir consciente del universo que habito y me habita.

Otros menesteres ocuparán la mayor proporción de mis horas de ahora en adelante.

Gustavo Olivo Peña Periodista y escritor. Escribidor sin una tía Julia. Autor de "Un hombre discreto y otras historias", libro Ganador del Premio Nacional de Cuentos José Ramón López 2022, del Ministerio de Cultura. Autor de "Desde un costado de la (des)memoria". He trabajado en Radio ABC, revistas Amigo del Hogar, Rumbo y ¡Ahora!, y en los periódicos El Nuevo Diario, Hoy, El Caribe y semanario Clave. Co fundador del portal Clave Digital. Co fundador y director adjunto de Acento.com.do. Libre pensador. Ver más