Al terminar este diciembre, y el año 2025, me retiraré del periodismo.
Tras más de cuarenta años de ejercicio profesional, ha llegado el momento del retiro.
Gracias a toda la gente que en algún momento me tendió la mano amiga y solidaria.
Gracias a quienes me honraron con su lectura o su audiencia.
Gracias a quienes convinieron con mis puntos de vista y a quienes no estuvieron de acuerdo.
Gracias a quienes me amaron y a quienes me odiaron.
Para todos un abrazo y un adiós con la alegría de vivir consciente del universo que habito y me habita.
Otros menesteres ocuparán la mayor proporción de mis horas de ahora en adelante.
