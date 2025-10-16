ACENTO CULTURAL

Agenda semanal de arte y cultura

Del viernes 17 al jueves 23 de octubre de 2025

Una semana de emoción escénica y fiesta cultural: teatro, música, danza, cine, literatura, museos, monumentos y cultura viva en todo el país.

📍 SANTO DOMINGO

🎭 Teatro y Escena

XII Festival Internacional de Teatro RD 2025 – “El teatro somos todos”

FITE 2025.

Del 19 al 30 de octubre, República Dominicana se convierte en escenario internacional del arte escénico, con España como país invitado de honor y la dedicatoria al gestor cultural Freddy Ginebra y a la compañía Teatro Corsario. Participan 15 compañías internacionales, 17 nacionales y 4 estatales, con 75 funciones en todo el país. Boletas populares: RD$200.

Funciones destacadas (Semana 1):

Acto inaugural — “El alcalde de Zalamea” (Teatro Corsario, España) — Dom 19 · 5:30 p. m. · Sala Máximo Avilés Blonda, Palacio de Bellas Artes.

“El sueño de la vida” — Compañía Nacional de Teatro — Mié 22 · 7:00 p. m. y Jue 23 · 8:30 p. m. · Sala Ravelo, Teatro Nacional.

“Esas que no” — Compañía chilena — Lun 20 · 7:00 p. m. · Sala Ravelo, Teatro Nacional.

“Archipiélago” — Producción dominicana contemporánea — Jue 23 · 8:30 p. m. · Sala Ravelo, Teatro Nacional.

“El Gallo”, “La última boda”, “A la garata” y “Romero y Julieta” — Obras dominicanas en Casa de Teatro, Guloya y Nova Teatro.

Taller internacional de teatro de calle — Con Giovanny Largo León (Colombia) — Del 14 al 16 de octubre, ENAD.

🎶 Conciertos y Música en Vivo

Grupo Bonyé — Ruinas de San Francisco · Dom 19 · 6:00–10:00 p. m. (gratis).

Casa de Teatro — Semana de cantautores, jazz y trova.

Lungomare (Malecón) — Cartelera de tributos y rock en vivo.

🖼️ Exposiciones / Museos

Museo de Arte Moderno (MAM): 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales 2025 (vigente).

Centro Cultural Banreservas: Aquiles Azar. Siempre dibujos.

Centro Cultural de España (CCE): Un hogar es un techo (hasta el 19 de octubre).

Casa del Cordón – Museo Taíno: Exhibición permanente sobre los primeros pobladores.

🏛️ Monumentos y Patrimonio

Plazoleta del Reloj del Sol, frente al Museo de las Casas Reales.

Alcázar de Colón – Plaza España.

Fortaleza Ozama – Mar–Dom · 9:00 a. m. – 5:00 p. m.

Museo de las Casas Reales – Historia colonial.

Faro a Colón – Visitas guiadas.

📍 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Gran Teatro del Cibao, en Santiago.

Centro León — Programación semanal y exposiciones. Mar 21 · 7:00 p. m.: “La biografía como género… el caso de Gregorio Luperón” con Edwin Espinal y Faustino Medina.

Centro de la Cultura — Funciones del FITE 2025 con obras nacionales e internacionales (consultar cartelera local).

Gran Teatro del Cibao — Programación teatral y musical (boletería oficial).

📍 SAN FRANCISCO DE MACORÍS / REGIÓN NORDESTE

Edificio de la UCNE.

Feria Cultural y del Libro de la Región Nordeste — Universidad Católica Nordestana (UCNE). Del viernes 17 al domingo 19 de octubre. Actividades literarias, artísticas y académicas en torno al libro y la cultura regional.

Presentación del libro “Desde un costado de la (des)memoria”, del periodista y escritor Gustavo Olivo, como parte de la programación oficial de la feria cultural. Un encuentro con la palabra y la identidad nordestana.

📍 PUERTO PLATA

Parque Central de la Ciudad de Puerto Plata.

Parque Central: conciertos y actividades culturales populares.

Fortaleza San Felipe y Museo del Ámbar: abiertos al público.

📍 LA ROMANA / HIGÜEY / PUNTA CANA

Museo de la Altagracia.

Altos de Chavón — Museo Arqueológico Regional y Galería de Arte.

Museo de La Altagracia (Higüey) — Arte sacro y patrimonio religioso.

Cartelera hotelera: tributos y espectáculos en vivo (consultar venues).

🌟 Destacados de la Semana

Palacio de Bellas Artes.

Dom 19 – “El alcalde de Zalamea” – Inauguración FITE 2025 · Bellas Artes · 5:30 p. m.

Lun 20 – “Esas que no” – FITE 2025 · Teatro Nacional · 7:00 p. m.

Mié 22 / Jue 23 – “El sueño de la vida” – Compañía Nacional de Teatro · Sala Ravelo.

Jue 23 – “Archipiélago” – Producción dominicana · Sala Ravelo.

Dom 19 – Grupo Bonyé · Ruinas de San Francisco · 6:00 p. m.

Bienal Nacional de Artes Visuales (MAM) – vigente.

Aquiles Azar. Siempre dibujos – Centro Cultural Banreservas.

🗓️ Avance inmediato

FITE RD 2025 continúa hasta el 30 de octubre, con 75 funciones en todo el país.

Clausura: “Protocolo del Quebranto” – Jue 30 · 8:30 p. m. · Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional.

Programación de noviembre: nuevas exposiciones y ciclo de cine iberoamericano.

Verifica horarios y boletería en los canales oficiales de cada sede. Los eventos con entrada libre pueden estar sujetos a aforo.

📩 Para incluir actividades, escribe a daniloginebra54@gmail.com

📍

