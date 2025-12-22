El teatro dominicano vivido en 2025 no solo confirmó su vitalidad: la desbordó. Fue un año de abundancia creativa, de riesgo estético, de madurez actoral y de una presencia escénica constante que convirtió al teatro en un hecho cotidiano. Hubo estrenos todos los meses y, en algunos períodos, casi todas las semanas. Más que una temporada, fue un estado de ánimo.

Al recorrer críticamente lo presentado desde los escenarios en este año que concluye, el balance es claro y compartido: el teatro nacional —entendido como práctica viva y no como edificio simbólico— ha crecido. Ha ampliado sus públicos, ha fortalecido sus discursos y ha elevado su factura artística con una seguridad que no se improvisa.

Los acontecimientos: cuando el teatro se hizo país

El FITE 2025: doce días para confirmar una escena madura

El XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana (FITE 2025), celebrado del 19 al 30 de octubre, fue uno de los hitos culturales del año. Organizado por el Ministerio de Cultura, el festival se propuso —y logró— fortalecer y democratizar el acceso al teatro en todo el territorio nacional.

Las funciones se desplegaron desde el Palacio de Bellas Artes (Sala Máximo Avilés Blonda, inauguración) hasta el Teatro Nacional Eduardo Brito (Sala Carlos Piantini, clausura), extendiéndose a Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y La Romana. Con boletas a precio popular (RD$200), el FITE confirmó que el teatro también puede ser un acto de ciudadanía.

La apertura estuvo a cargo de Teatro Corsario (España) con El alcalde de Zalamea, clásico del Siglo de Oro español, y el cierre lo marcó Protocolo del quebranto, de la compañía española unahoramenos. Participaron 15 compañías internacionales y 17 nacionales. Un acontecimiento, sin matices.

Teatro Las Máscaras: 25 años de coherencia. Los 25 años de Teatro Las Máscaras, bajo la guía de Germana Quintana y Lidia Ariza, no fueron una celebración nostálgica, sino una reafirmación artística. Iniciaron el año con Todos lo quieren saber y retomaron su clásico Cita a ciegas, recordándonos que la permanencia también es una forma de vanguardia.

Banreservas y el teatro independiente. La IV Temporada Teatral Banreservas 2025 consolidó un modelo ejemplar de apoyo institucional. Ocho obras, 24 funciones, dos sedes —Sala Ravelo y Centro Cultural Banreservas— y una dedicatoria justa a Germana Quintana. Ver gratuitamente algunas de las mejores obras del año anterior se ha convertido ya en una tradición que dignifica al público y a los creadores.

El teatro para la infancia: el FITIJ 2025, El XVI Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud (FITIJ 2025), organizado por Teatro Cúcara-Mácara, se celebró del 4 al 16 de noviembre con propuestas procedentes de Chile, Colombia, Cuba, Rusia y República Dominicana. Obras como Un dinosaurio llamado Igu, Érase una vez, un pato o Quién le tiene miedo al viento confirmaron que el teatro infantil no es un género menor, sino un terreno de formación estética, ética y emocional.

Nuevos espacios, nuevas dinámicas

El fenómeno del Teatro Lope de Vega Fundado por Gianni Paulino, se consolidó en 2025 como una de las salas más activas del país. Su cartelera constante lo posicionó como una alternativa sólida a los espacios tradicionales, abriendo nuevas rutas para el público y los creadores. Exquisito espacio.

Muy cerca, la Sala Laura Bertrán, del Colegio Babeque Secundaria, confirmó su vocación escénica con montajes como El Principito, en una versión íntima y sensible de Josué Hirujo.

Microteatro: el tamaño también importa. El microteatro en la Zona Colonial mereció una mención de honor. Obras breves para públicos reducidos —Room Service, La mujer en el diván, La novia, Minerva y Miguelina, entre otras— demostraron que la intensidad no depende de la duración. La deuda pendiente sigue siendo su reconocimiento en los sistemas de premiación.

Figuras, persistencias y relevos

Haffe Serulle: el riesgo como identidad. El director Haffe Serulle vivió uno de sus mejores años con El foso y Cuerpos de barro. Ambos montajes, distintos en forma y tono, compartieron una profundidad filosófica y una apuesta estética que lo confirman como un creador imprescindible. Serulle es, sin exageración, un ícono vivo del teatro dominicano.

Teatro Guloya: 33 años de resistencia. El 33 aniversario de Teatro Guloya volvió a poner en primer plano la coherencia ética y artística de Claudio Rivera y Viena González. Su labor formativa, hoy continuada por Dimitri Rivera, es uno de los pilares del teatro independiente dominicano.

Basilio Nova es un ser iluminado con un objetivo claro: hacer teatro para los nuevos público. No es el teatro más redituable, no es el que deja más dinero, pero es el que le realiza con dignidad y sentido de trascendencia. Ha creado el Festival Internacional de Teatro Infantil que realiza anualmente y se mantiene todo el año con una oferta Absoluto Teatro con su sala en la zona universitaria.

Lorena Olivia ( @teatroalternivo) se mantiene todo el año con entrenamientos, y presentaciones es su sala producto algunas de sus talleres. Una trabajadora insistente, consciente de su rol de maestra y artista de la escena argentina.km Responsable de haber formado el director joven considerado entre los mas formidables de la nueva generación: Josué Hirujo.

Isen Ravelo ha estado haciendo un trabajo muy completo, tal vez fuera de la parafernalia mediática (para nada desdeñable, pero no imprescindible para evidenciar talento, respeto por el oficio, y entrega) . Su labor incluye dramaturgia, dirección , actuación . Viene formado de la Escuela Nacional de Arte Escénico de Bellas Artes y y es básico en el Teatro Rodante

El rostro humano del escenario

Elvira Taveras se consolidó definitivamente como una de las actrices más intensas, diversas y profesionales del país. En cada proyecto pone alma toda.

Francis Cruz brilló en Ahora que vuelvo, Tom y nos recordó lo mas grande que ha hecho: El Gallo (2024)

Patricio León, como el demonio en Fausto, confirmó su potencia escénica. Patricio es un multitalento, un pensador, un educador, un interprete y un productor.

Pepe Sierra ratificó su condición de actor mayor. A partir de ahora, hay que servirle en el puesto principal de la mesa actoral.

José Guillermo, también en Habemus Papa, ofreció una lección de actuación alejada de facilismos. Ha dejado callados a quienes lo consideraban un galán de postalitas en comedias buscadoras del peso en Bellas Artes.

Cecilia García volvió a ser la incomparable Cecilia en Hello, Dolly! Estremeció con su elenco el Teatro Nacional,

Exmin Carvajal destacó como Ebenezer Scrooge, en Lope de Vega,

Xiomara Rodríguez fue el eje actoral de El inconveniente.

Directores que marcaron el año

Guillermo Cordero, con Habemus Papa, firmó una de las direcciones más audaces del año.

Waddy Jáquez elevó el estándar del musical con Peter Pan.

Fausto Rojas dialogó con la tradición en El sueño de la vida.

Josué Hirujo se confirmó como una de las voces jóvenes más personales.

Germana Quintana devolvió al público la esencia del teatro transformador con Cita a ciegas.

Carlos Espinal, reconocido director general de la exitosa producción dominicana del musical "Hello, Dolly!" estrenada en 2025 en el Teatro Nacional, una figura clave en las artes escénicas de República Dominicana, con una amplia trayectoria como actor, productor y director de teatro musical. No siempre es bien entendido. Es exigente, impecable en sus producciones, disciplinado y estricto. Es probablemente una reserva del teatro dominicano, sub utilizada.

Los que se fueron y permanecen

La escena despidió a Franklin Domínguez, Iván García, Mario Cristina Camilo, Miguel Ángel Martínez, Josefina Gallard, Marquis Legizamón, entre otros. Sus trayectorias siguen vivas en la memoria colectiva del teatro dominicano. No hay forma de olvidarles. Vivirán siempre en cada espectador, en cada talento del teatro.

Los 15 momentos escénicos estelares 2025 y una ñapa

Habemus Papa– (Guillermo Cordero). El montaje más celebrado del año. Dirección conceptual impecable de Guillermo Cordero, actuaciones de altísimo nivel, con dos transformaciones de antología (Sierra y Cotines), apoyados en una profundidad filosófica que la crítica coincidió en señalar como referencia del teatro dominicano contemporáneo. Una presentación que estableció la diferencia. El sueño de la vida, de Federico García Lorca (Fausto Rojas). Montaje sensible y respetuoso de una obra inconclusa. Celebrado por su elegancia poética, su lectura histórica y actuaciones destacadas, con mención especial al veterano Miguel Bucarelli.El sueño de la vidaes una obra inconclusa de autoría del dramaturgo y poeta Federico García Lorca. Fausto(Manuel Chapuseaux). Ambiciosa adaptación del clásico de Goethe. Aclamada por su rigor estético, profundidad conceptual y valentía escénica, pese a observaciones menores en la ejecución. La adaptación deFausto, dirigida por Manuel Chapuseaux y presentada en la Sala Ravelo (Teatro Nacional, República Dominicana) en 2025, fue un montaje aclamado por su ambición, profundidad filosófica y frescura, destacando la vigencia de temas como el deseo, el conocimiento, el poder y la condición humana. Elenco: Patricio León, Lía Briones, Camila Santana, Richardson Díaz, aclamado por su ambición, profundidad filosófica y frescura, destacando la vigencia de temas como el deseo, el conocimiento, el poder y la condición humana. Ahora que vuelvo, Ton– (Manuel Chapuseaux). Adaptación ejemplar del texto de René del Risco Bermúdez. Crítica y público coincidieron en su belleza lírica, emotividad y fidelidad literaria, con una actuación sobresaliente de Francis Cruz. Producida por Dunia de Wint, como continuación de una clara línea de trabajo en torno a temas dominicanos y latinoamericanos. Liborio(Teatro Guloya) (Claudio Rivera).Unipersonal de potencia ritual y política extraordinaria. Dimitri Rivera convirtió la escena en memoria viva y acto de resistencia cultural, con amplio reconocimiento crítico. Adaptación libre del texto La hija del Mesías, de César Sánchez. Teatro Lope de Vega, con una amplia labor, ofreció:

La dama boba(Josué Hirujo). Actualización efectiva del clásico del Siglo de Oro. Ingenio, ritmo y claridad escénica reconocidos por la crítica.

La importancia de llamarse Ernesto. Versión caribeña ingeniosa y bien actuada. Humor fino y lectura local celebrada por el público.

Un cuento de Navidad (A Christmas Carol)– Josué Hirujo. Relectura dominicana del clásico de Dickens. Elogiada por su vigencia temática y su calidez escénica.

TOC TOC. Comedia inteligente que reafirmó la vigencia del humor bien construido. Elenco sólido y constante respuesta del público. Los musicales:

Peter Pan, el musical(Waddy Jáquez). Producción histórica por su despliegue técnico y artístico. Efectos especiales, vuelos escénicos y una puesta integral que elevó el estándar del musical dominicano. Hello, Dolly! Musical clásico presentado con elegancia, carisma y oficio. Muy bien recibido por su factura técnica, ritmo y calidad interpretativa.

Teatro Lope de Vega continuó con esa corriente de sensibilidad ofreciendo el musical infantil Hansel y Gretel, despedida luminosa del verano y ejemplo de cómo el teatro familiar puede brillar incluso en espacios reducidos. Y El Principito (Josué Hirujo). Montaje poético y conmovedor que reconectó al público con la esencia del clásico. Aplaudido por su sensibilidad, creatividad y alcance intergeneracional.Su musica original debería ser difundida al público.

El retrato de Dorian Gray(M. Chapuseaux). Versión visualmente poderosa y estéticamente arriesgada de Oscar Wilde. Funciones casi agotadas y excelente recepción crítica por su fuerza conceptual. Impecable en cada aspecto: una selección precisa del texto —la única novela de Wilde—, una cuidada adaptación y la dirección de Manuel Chapuseaux. Elenco: Giamilka Román (como Dorian Gray), José Roberto Díaz, Jovany Pepín, Cindy Galán (como Sibyl Vane y El Retrato). El inconveniente(Elvira Taveras). Comedia de gran impacto popular y crítico. Dirección precisa, actuaciones afinadas y un humor ácido que conectó profundamente con la audiencia. Elvira Taveras y la producción de Raúl Méndez. La historia, que se ha convertido en un fenómeno en más de 14 países, llega a las tablas para recordar al público que la vida siempre tiene la última palabra. Una dirección precisa y un ritmo dinámico que transporta a los espectadores a un mundo lleno de giros inesperados y momentos cómicos. ¿Feo yo?(Ramón Santana). Comedia reflexiva con notable despliegue técnico y actoral. Santana mostró que es un director versátil capaz de acometer con éxito cualquier género y que ahora fue brillante.

Ramón Santana. Santana es el tipo de artista que no procura reconocimiento, que trabaja como hormiguita. Pepe Sierra, quien además fue productor – rol que mostro su multiplicidad en talentos y capacidades, protagonizó una transformación escénica ampliamente elogiada. Se logró el rendimiento máximo de sus talentos y recursos. Dos viejos pánicos, de Virgilio Piñera, convocó a Orestes Amador y Elvira Taverasen una batalla emocional y existencial que reafirmó la vigencia del absurdo latinoamericano. Uno de los signos de luminosidad más estelares del tiempo teatral. Duelo actoral magistral que revitalizó el absurdo latinoamericano. Considerada una de las experiencias escénicas más intensas del año. Anacaona– (Fausto Rojas). Unipersonal de Mileny Dippton. Teatro histórico de fuerte carga simbólica y estética. Celebrada por su puesta en escena y su reivindicación de la memoria indígena caribeña. Teatro Talassa y Nileny Dippton Productions se propusieron “honrar nuestra máxima heroína ancestral” con el montaje teatralAnaka-O-Na, La verdad(Pepe Sierra). Otra de las grandes entregas de la comedia, caracterizada por diálogos ágiles y actuaciones precisas. Es desternillante a plenitud. Su ironía y ritmo escénico fueron celebrados por la crítica. Fue de un gran despliegue actoral y técnico (sobre todo en escenografía y maquillaje), en Bellas Artes. Una de las más destacadas comedias de 2025. Se lucen Frank Perozo, Nashla Bogaert, David Maler y Pepe Sierra. Fue una entrega de Bou Group. La Gran Depresión– (Indiana Brito). Comedia dramática sostenida por dos actrices de gran oficio. Ritmo y sensibilidad que elevaron la propuesta. Elvira Taveras y Lumy Lizardo demuestran talento en torno al concepto de esta condición de salud, la gestión del lenguaje popular y el ritmo chispeante que se logra gracias a la química de las dos actrices. Original del dramaturgo, actor y productor español Félix Sabroso, con producción de Juancito Rodríguez. De Haffe Serulle, tuvimos El foso (Haffe Serulle). Montaje provocador y conceptual, valorado por su riesgo estético y capacidad de generar reflexión.

Y Cuerpos de barro (Haffe Serulle). Obra expresionista de fuerte identidad autoral, aplaudida por su coherencia estética y densidad simbólica. Mis tres suegras(Josema Rodríguez). Comedia de enredos de origen argentino que conectó masivamente con el público local gracias a su humor situacional. Sala Ravelo, Teatro Nacional. Comedia de enredos de alta conexión popular. Valorada por su eficacia escénica y recepción masiva.

Y una ñapa empapada de justicia:

La guerra de los mundos. Richardson Díaz e Isabel Spencer transportaron al público que les fue a ver en Casa de Teatro en una atmósfera de fantasía y humor inteligente. Una comedia satírica de ciencia ficción que mezcla humor, crítica y emociones a flor de piel.

Conclusión

2025 parece haber sido el tiempo de mayor calidad y cantidad para disfrutar talentos, proyectos y entregas desde el escenario. En esta relación, ya larga de por sí misma, está lo que hemos visto y aquello de lo cual nos ha llegado referencia y recomendación de críticos y cronistas que saben de qué se trata esto. No está todo y es imposible que lo esté: es mucho.

Adelanto mis excusas a quienes no están, no aparecen o se me pasaron inadvertidos. No es un plan maléfico contra nadie. Es mi limitación humana, que podría reparar si alguien me hace llegar información y fotos de lo que falta.

1 de 9 | Cartel "La dama boba". Teatro Lope de Vega 2 de 9 | "Anacaona", Miley Dipton 3 de 9 | "Un cuento de Navidad", en Teatro Lope de Vega. 4 de 9 | "Liborio". Teatro Guloya 5 de 9 | José Guillermo Cortines y Pepe Sierra en "Habemus Papa". Foto suministrada 6 de 9 | Guillermo Cordero habla al final de "Habemus Papa". 7 de 9 | "Guerra de dos mundos". Isabel Spencer y Richardson Diaz 8 de 9 | "Feo... yo" Palacio de Bellas Artes 9 de 9 | Exmin Carvajal.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más