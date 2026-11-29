La memoria de la Revolución de Abril de 1965 y el legado de quienes defendieron la soberanía nacional fueron evocados durante la presentación especial del documental “Milvio”, realizada el sábado 28 de noviembre, en el marco de la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla del Hotel Matum.

La actividad tuvo lugar en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en Santiago, con la participación de representantes de los sectores político, cultural e institucional, quienes se reunieron para reconocer el valor histórico de este acontecimiento y la trayectoria del fotógrafo dominicano Milvio Pérez.

La presentación fue impulsada por la Comisión Presidencial Museo Gesta de Abril, presidida por Jottin Cury, como parte de sus esfuerzos por preservar y divulgar los episodios que marcaron la historia contemporánea del país.

Entre las personalidades asistentes estuvieron Milvio Pérez; Jottin Cury; Iván Hernández Guzmán, director ejecutivo de INTABACO; Besaida Santana; Sonia Guzmán; Hugo Álvarez Pérez; Abraham Bautista y Rhadames García, entre otros invitados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El documental recoge acontecimientos fundamentales de la historia política dominicana, desde la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo hasta la Revolución de Abril de 1965 y la Batalla del Hotel Matum, utilizando como hilo conductor el archivo fotográfico de Pérez, quien registró momentos decisivos de aquella etapa.

La conmemoración permitió recordar la trascendencia de la Batalla del Hotel Matum y el papel de quienes enfrentaron los desafíos de una época marcada por la defensa de la soberanía, la libertad y el orden democrático.

Con esta iniciativa, la Comisión Presidencial Museo Gesta de Abril reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio histórico nacional y la difusión de testimonios que permitan a las nuevas generaciones conocer y comprender los acontecimientos que definieron el rumbo de la República Dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más