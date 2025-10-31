Superhéroes, cosplay y cultura pop: Comic-Con RD se prepara para su regreso

La Comic Con República Dominicana 2025 celebrará su segunda edición este 1 y 2 de noviembre en el Puerto San Souci, con una agenda que reúne a reconocidas figuras del arte, la animación, el doblaje y el cosplay.

El evento fue presentado este viernes en rueda de prensa, donde su productor Oscar Romero destacó que se trata del “encuentro de cultura geek más importante del país”, dedicado a los amantes de los cómics, el anime, los videojuegos, el K-pop y el cosplay.

Entre los invitados internacionales se encuentran el cantante César Franco, intérprete de openings de Digimon y Dragon Ball GT; el actor Carlos Villagrán, recordado por su personaje de Kiko en El Chavo del 8; el ilustrador de Marvel Comics y Sony, Sam de la Rosa; y el artista italiano Taryn Cosplay, referente de la escena internacional del cosplay.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Lou Ferrigno, reconocido por su interpretación del primer Hulk en la serie televisiva de los años setenta, también esta entre los invitados. Además, en representación del talento nacional participará el dominicano Máximo Montero, conocido como Xamurai_RD, ilustrador y diseñador de personajes, en proyectos tanto locales como internacionales.

Durante la presentación, Franco expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público dominicano, a quien describió como “uno de los más apasionados y ruidosos de América Latina”. Además, anunció que cada viernes estrenará en Spotify versiones remasterizadas de sus temas clásicos, grabados con nuevas instrumentales.

Villagrán, por su parte, compartió su agradecimiento al público latinoamericano por el cariño hacia su personaje y dijo que, si pudiera hablar con el “niño Kiko”, le daría las gracias “por dejarme entrar en tantos hogares con risas y alegría”.

1 de 6 | César Franco. - FOTO: ©️ OSMIL CROOKE. ACENTO FECHA: 31/10/2025 2 de 6 | Lou Ferrigno. - FOTO: ©️ OSMIL CROOKE. ACENTO FECHA: 31/10/2025 3 de 6 | Carlos Villagrán. - FOTO: ©️ OSMIL CROOKE. ACENTO FECHA: 31/10/2025 4 de 6 | Sam de la Rosa. - FOTO: ©️ OSMIL CROOKE. ACENTO FECHA: 31/10/2025 5 de 6 | Taryn Cosplay. - FOTO: ©️ OSMIL CROOKE. ACENTO FECHA: 31/10/2025 6 de 6 | Maximo Montero. - FOTO: ©️ OSMIL CROOKE. ACENTO FECHA: 31/10/2025

El artista gráfico Sam de la Rosa habló sobre su trayectoria en la industria del cómic y explicó que actualmente se dedica principalmente a diseñar portadas exclusivas para Marvel.

“Ya no sigo las historias actuales, pero sigo disfrutando de dibujar a personajes como Venom o Spider-Man”, comentó.

El cosplayer Taryn, reconocido por sus interpretaciones de personajes de One Piece, afirmó que asumir un rol en una producción live action sería “un sueño”, aunque reconoció que requiere una preparación actoral rigurosa. También abordó los desafíos de los hombres en el mundo del cosplay, señalando que “el mayor reto es romper los límites mentales y aprender cosas como maquillaje o confección de pelucas”.

La producción del evento informó que el alcalde Dio Astacio y la Alcaldía del Distrito Nacional colaboran con la logística del estacionamiento en el Faro a Colón, desde donde se ofrecerá un servicio gratuito de autobuses hacia el Puerto San Souci.

Asimismo, se anunció la iniciativa "Superhéroes de la vida real", que ofrecerá un 50 % de descuento en la entrada a miembros activos de la Cruz Roja, bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil y Fuerzas Armadas, como reconocimiento a su labor durante emergencias recientes.

El espectáculo de cierre estará a cargo de César Franco, el domingo a las 5:00 p.m., con un concierto que promete revivir los temas más recordados del anime de los años 90 y 2000.