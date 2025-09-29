La primera serie animada de corte histórico producida en República Dominicana, Los Trinitarios, se estrenó durante la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, bajo el sello de Radio Televisión Dominicana (RTVD).

La producción destacó la dirección de Luis Cepeda y la producción ejecutiva de Iván Ruiz, resaltando el uso de avanzada tecnología de captura de movimiento y animación digital, comparables a estándares internacionales como los de Avatar.

Luis Cepeda, director de la serie dominicana, explicó que inicialmente concibió el proyecto como una película, pero decidió convertirlo en serie motivado por su potencial pedagógico.

“La idea de llegar directamente a las escuelas y a las nuevas generaciones me entusiasmó mucho más. En formato de serie resulta más accesible que una película”, expresó.

La serie, compuesta por ocho episodios de 20 minutos, se transmitirá diariamente a la 1:00 de la tarde por el Canal 4 hasta completar la temporada. Además, RTVD pondrá los capítulos a disposición de otros canales nacionales gratuitamente, con la meta de ampliar su alcance a escuelas, hogares y espacios culturales.

Con guiones respaldados por historiadores como Juan Daniel Balcácer, Edwin Espinal, Wilson Gómez, José Guerrero Sánchez y José Miguel Soto Jiménez la trama revive la noche del 27 de febrero de 1844, cuando hombres y mujeres guiados por ideales de libertad encendieron la llama de la soberanía dominicana.

En tanto, el actor dominicano Luis Minervino interpreta de manera simultánea a Juan Pablo Duarte y Jean Pierre Boyer, dos figuras decisivas en la gesta independentista del 27 de febrero de 1844.

Los Trinitarios se suma a contenidos originales como El mangú de la mañana, Luna llena, Topitok y La familia Espejo, reforzando el compromiso de RTVD con la educación, la identidad cultural y la conexión con las nuevas generaciones.

“Estamos escribiendo un nuevo capítulo para la televisión pública dominicana. La transformación emprendida ha reconectado con la gente y con los valores que justifican este servicio: informar, educar, entretener y preservar nuestra memoria cultural”, declaró Iván Ruiz.

