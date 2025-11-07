“Marileidy”, biopic de la estrella de pista, se estrenará en cines en 2026

La vida atlética de Marileidy Paulino va al cine en una producción de ficción basada en hechos y anunciada en un encuentro realizado en Downtown Center este miércoles 5 de noviembre. La película de ficción basada en hechos reales “Marileidy”, de la periodista y cineasta Jessica Hasbún y el productor Kelvin Liria, se estrenará en el verano del año próximo.

La también atleta dominicana Yisnidy Alcántara hace las escenas representando a Marileidy, bajo la dirección del cineasta Tito Rodríguez, con la dirección de fotografía de Oliver Mota, la producción de línea de Yuneidys Lachapell y el guion de Junior Rosario, basado en escritos de Paulino.

Las escenas ya se rodaron en el país y Colombia, rodaje que sus realizadores indican fue desafiante y ambicioso, a cargo de un equipo de talentos locales e internacionales, y demostrando que el cine dominicano puede contar historias personales con valor universal y con código y marcas propias. Fuentes cercanas al proyecto indican que ya está editado para un primer corte y que se continuará trabajando detalles de la postproducción hasta los primeros dos meses del año 2026.

El proyecto es el primero que se anuncia oficialmente para 2026 como un modelo de gestión de patrocinios: Centro Comercial Nacional, Arajet, MercaSid, Grupo Punta Cana, Red Vial RD, Grupo Estrella, Grupo Rica, AFP Crecer, Amadita, Presidencia de la República, Postopía, Ministerio de Turismo, Coco&co, Downtown Center, Enlab, Caribbean Films y Estrategia.

El avance estrenado da la idea de la calidad y sentido de trascendencia que ha procurado el director, apoyado por el empeño de los productores, con una fotografía, edición y musicalización que prometen. Fue de mucho impacto la producción de ese breve corto promocional al ver el juego de escenas describiendo el curso de los hechos expuestos. Fue impactante. El teaser no se divulgará al público hasta nueva orden, de acuerdo al cronograma de mercadeo trazado.

El cartel, realizado a partir de un cuadro pintado a mano con una paleta cromática de tonos pasteles y unos azules firmes, presenta una atleta que, cabeza inclinada sobre sí, sostiene una medalla de oro, con un resultado sobrio e imponente. Un símbolo contundente de la producción que habrá de ser imagen representante de una entrega que esperaremos para mediados del año próximo.

Marileidy Paulino y Yisnidy Alcántara, sostuvieron un coloquio, moderado por Jessica Hasbún, sobre sus experiencias personales como deportistas y ahora como talentos del cine que resultó sencillamente inspirador. Ambas se presentaron con el mismo vestuario deportivo, provocando una ovación espontánea del público.

Ese gesto simbólico —la atleta real y su reflejo cinematográfico frente a frente— marcó un instante de profunda emoción que unió al deporte y al arte bajo un mismo aplauso, indica con razón la nota a la prensa por la producción. Y sin dudas fue así.

Jessica Hasbun y Kelvin Liria recordaron que el proyecto nació a partir de la serie documental “Quisqueyanos Valientes”, que retrata a los atletas dominicanos de alto rendimiento, y de la necesidad de mostrar el lado más humano detrás de los triunfos.

Se anunció también que la serie de ocho capítulos revelará el detrás de cámaras, las entrevistas exclusivas y el proceso creativo que dio vida a la película “The Making of Marileidy”, desde el miércoles 12 de noviembre a las 7:00 p.m. por Noticias SIN y Mucho Más, por Color Visión, Canal 9.

Entre la concurrencia invitada se contaron directivos olímpicos, ejecutivos de la Dirección Nacional de Cine, cuya directora, Mariana Vargas, en su turno, elogió la iniciativa y resaltó la fortaleza que ha estado incorporándose a la marca fílmica nacional.

