El Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD celebrará su sexta edición del 28 de mayo al 3 de junio con una programación de 16 películas dominicanas en estreno, 22 cortometrajes y tres conversatorios.
La apertura del festival será con la película Qué más puede hacerme, dirigida por Félix Germán y protagonizada por Yasser Michelén, Marta González y Dalisa Alegría. La historia sigue a Eugenio, un poeta y vagabundo que, tras un accidente, encuentra apoyo en una vieja amiga.
La clausura estará a cargo del drama La corta vida de las flores, de Pablo Lozano, protagonizado por Héctor Aníbal, Judith Rodríguez, Lidia Ariza, Yasser Michelén e Isabel Spencer. La cinta cuenta la historia de una pareja que enfrenta un recuerdo del pasado mientras espera su primer hijo.
Películas en competencia
- Milvio, fotógrafo de la revolución, dirigida por Milbert Pérez
- Entiérrenlo parao’, dirigida por Ronni Castillo
- Lo que puede ser mañana: La invasión, dirigida por Oscar Evelio Gutiérrez
- Bajo el mismo sol, dirigida por Ulises Porra
- Que más puedes hacerme, dirigida por Félix Germán
- Batalla de los ángeles, dirigida por Félix Germán
- Melodrama, dirigida por Andrés Farías
- La corta vida de las flores, dirigida por Pablo Lozano
- Life is a dream, dirigida por Alex Rodríguez
- Boru, dirigida por Ronny A. Sosa
- Aquella primavera, dirigida por Mayra Poueriet
- Mas allá del humo, dirigida por Mariel Aponte
Películas emergentes (fuera de competencia)
- Sublime Gracia, dirigida por Fel Di Gargo
- La Ventana, dirigida por Mario De Moya Fernández
- Un maldito lío, dirigida por Mario De Moya
- Mi les Paul, dirigida por Francisco Valdez
A tomar en cuenta antes de ir al Festival de Cine Hecho en RD
¿Quién organiza el Festival de Cine Fine Arts “Hecho en RD”?
El evento es organizado por Caribbean Cinemas.
¿Qué empresa auspicia el festival?
El festival cuenta con el auspicio de Altice Dominicana.
¿Dónde podrán adquirirse los abonados del festival?
En la boletería de Caribbean Cinemas Downtown Center.
¿En qué página web se podrán comprar las boletas online?
En www.festivaldecinefinearts.com.
¿Habrá tarifas especiales para estudiantes durante el festival?
Sí, los estudiantes podrán disfrutar de una tarifa especial durante el festival.
