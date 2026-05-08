Cada vez que una película, serie o producción audiovisual se filma en la República Dominicana, el impacto va mucho más allá de las cámaras y las pantallas. Detrás de cada rodaje hay cientos de personas trabajando, negocios locales generando ingresos y millones de pesos moviéndose en la economía nacional.

Durante la reunión ordinaria de mayo de 2026, el Consejo Intersectorial para la Promoción Cinematográfica (CIPAC) aprobó cinco proyectos cinematográficos que representan una inversión superior a RD$111 millones, una cifra que refleja cómo la industria del cine en República Dominicana continúa consolidándose como uno de los sectores creativos y económicos con mayor crecimiento en el país.

Según los datos presentados:

Se crearán 96 empleos directos

Se invertirán más de RD$3.7 millones en transporte

Más de RD$8.1 millones en alimentos y bebidas

Y más de RD$11 millones en impuestos y retenciones para el Estado dominicano

Pero detrás de esos números hay historias reales.

Cada rodaje necesita choferes, maquillistas, camarógrafos, electricistas, personal de seguridad, productores, actores, técnicos, suplidores, restaurantes, hoteles y pequeños comercios que se benefician directamente de la llegada de estas producciones al país.

Es decir, cuando una producción audiovisual llega a territorio dominicano, no solo trabaja el equipo de filmación: también trabajan taxistas, cocineros, personal hotelero, empresas de transporte, tiendas, alquileres y decenas de negocios locales.

Estos son los llamados beneficios directos de la industria cinematográfica: empleos, consumo local, pago de servicios e ingresos que impactan inmediatamente la economía dominicana.

El cine también promociona a República Dominicana ante el mundo

Sin embargo, el impacto del cine no termina cuando se apagan las cámaras.

La presencia de grandes figuras internacionales filmando o desarrollando proyectos en el país también se traduce en promoción internacional gratuita para la República Dominicana, fortaleciendo el turismo, la marca país y el interés de futuras inversiones extranjeras.

Solo en los últimos meses, personalidades de alcance mundial como Jennifer Lopez (JLO), Keanu Reeves, John Cena y recientemente Luisito Comunica han generado millones de visualizaciones e interacciones mostrando locaciones, paisajes y experiencias dentro del país.

Cada fotografía, publicación, entrevista o video compartido desde territorio dominicano se convierte en una poderosa ventana de promoción internacional que posiciona a la República Dominicana ante millones de personas alrededor del mundo.

Y aunque estas apariciones corresponden a distintas producciones e inversiones audiovisuales aprobadas anteriormente —y no necesariamente a los cinco proyectos aprobados en la reunión de mayo de 2026—, sí reflejan el impacto acumulado que ha tenido el crecimiento de la industria cinematográfica nacional y extranjera en el país.

Las cifras del cine en República Dominicana durante 2026

Los resultados ya pueden verse en múltiples sectores económicos.

En lo que va de 2026, los rodajes realizados en la República Dominicana han generado:

Más de 590 empleos

Más de 4,471 ocupaciones hoteleras

Más de RD$78 millones en alimentos y bebidas

Más de RD$252 millones en transporte Estas cifras demuestran cómo la Ley de Cine dominicana y las inversiones audiovisuales impactan áreas clave como: turismo,

hotelería,

gastronomía,

transporte,

comercio,

logística,

y servicios. La industria cinematográfica no solo produce películas; también genera movimiento económico, oportunidades laborales, promoción internacional e inversión extranjera para el país. ¿Qué es el CIPAC y cuál es su función? El CIPAC (Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica) es el organismo encargado de evaluar y aprobar los proyectos cinematográficos que pueden acceder a los incentivos establecidos en la Ley de Cine No. 108-10 de la República Dominicana. Además, es el órgano superior jerárquico de la Dirección General de Cine (DGCINE) y tiene la responsabilidad de analizar cuáles producciones cumplen con los requisitos necesarios para recibir los beneficios e incentivos contemplados por la legislación cinematográfica dominicana. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. Gracias a este sistema, la industria del cine en República Dominicana ha logrado atraer producciones nacionales e internacionales, generar empleos y posicionar al país como uno de los destinos audiovisuales más importantes del Caribe y Latinoamérica.

Marc Mejía Crítico de cine Marc Mejia, crítico de cine y gestor desde Cinemaforum, de creación de nuevos públicos educados en cine. Con más de 20 años de experiencia en la difusión de la industria cinematográfica a nivel local e internacional, Marc ha consolidado su reputación no solo como crítico de cine, sino también como un profundo conocedor y cineasta activo en la escena local. Su pasión por el cine fue influenciada desde su infancia por su padre, Pericles Mejía . Editor de www.cinemadominicano.com, portal creado por su padre en 2004. Ver más