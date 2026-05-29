Los “mesías” de la machosfera: el negocio detrás del desprecio hacia las mujeres en internet The British Broadcasting Corporation

La periodista de la BBC Jane Wakefield lleva un año investigando un fenómeno que ha adquirido una popularidad inmensa en internet en los últimos años: el de hombres con millones de seguidores que se han hecho famosos colgando contenido con temáticas machistas.

Este movimiento, conocido popularmente como "la machosfera", empezó en occidente con figuras como el influencer estadounidense-británico Andrew Tate, pero hoy se extiende por todo el planeta.

"La realidad es que un padre soltero no pierde su atractivo para las mujeres, pero una madre soltera sí pierde el suyo para los hombres," dice Tate en uno de sus videos.

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Ideas como estas se extienden de manera exponencial en internet y cubren casi todo el planeta.

Desde México hasta Kenia, la periodista siguió los pasos de estas estrellas de YouTube, y la influencia que tienen en la inmensa cantidad de jóvenes que los siguen.

Hay casos como el del influencer mexicano El Temach, quien continuamente publica videos en los que habla de manera denigrante de las mujeres, y repudia a quienes lo critican.

"Cada vez me doy más cuenta que las feministas o son muy malas o son muy ignorantes", dice en uno de sus videos.

En este documental de BBC News, te explicamos quienes forman parte de esta "machosfera", qué piensan y cuáles son los efectos de sus ideas en las personas que los siguen.

BBC

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