Getty Images Una mujer exige la liberación de los presos el pasado 14 de diciembre en Caracas.

Las autoridades venezolanas han excarcelado a 71 personas que estaban presas desde las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024.

Los detenidos fueron puestos en libertad en la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informaron dos organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos.

"Madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón (estado Aragua), así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisálidas, y 3 adolescentes provenientes de La Guaira", expresó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

La organización agregó que "cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza".

Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad mencionó "65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira".

"Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General", indicó en su comunicado, en el que remarcó que "la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país".

La identidad de todos los excarcelados se desconoce. Sin embargo, organizaciones como el Foro Penal Venezolano aseguraron que entre los beneficiados figura la doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias, quien a principios de noviembre fue condenada a 30 años de prisión por un tribunal del estado andino de Táchira por enviar un mensaje de audio por WhatsApp crítico con Nicolás Maduro previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Familiares de Orozco confirmaron su salida de la cárcel a BBC Mundo.

Medios venezolanos también han reportado la excarcelación de tres adolescentes detenidos tras los comicios.

Entre estos últimos destaca Abraham Rivero, a quien las autoridades señalan de haber participado en el derribo de una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en el estado La Guaira, al norte de Caracas, durante las protestas espontáneas que sacudieron al país luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declarara a Nicolás Maduro ganador de las votaciones sin presentar las evidencias que respaldaran dicho anuncio.

FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images Desde hace meses los familiares de los detenidos tras las cuestionadas elecciones presidenciales vienen exigiendo su liberación.

Libertad condicionada

Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos aclararon que estos casos no se pueden considerar liberaciones, por cuanto a "la mayoría de los excarcelados mantienen medidas cautelares" como prohibición de salida del país, tener que presentarse regularmente ante un juez o prohibición de hablar sobre su caso en los medios de comunicación.

"Están en libertad condicionada", afirmó la organización a través de su cuenta de X, donde también puso en duda las versiones de algunos voceros oficiales de que el número de excarcelados casi llega al centenar.

Este tipo de medidas se habían paralizado en los últimos meses, lo que motivó a los familiares de los detenidos a formular reiterados llamamientos públicos para que se revisaran sus expedientes.

Las madres de algunos de los arrestados habían advertido que no se registraban nuevas liberaciones desde marzo.

Las detenciones se produjeron en el contexto de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el órgano electoral proclamó la reelección de Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia y presentó las pruebas de su triunfo al publicar las actas de votación.

Tras los comicios más de 2.400 personas fueron detenidas y acusadas por la Fiscalía de delitos graves como terrorismo. En los últimos meses, cientos han sido devueltos a sus hogares, pero sus procesos penales siguen abiertos.

Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y opositores, por su parte, las consideran presos políticos, algo que el ejecutivo de Maduro niega.

La excarcelación de 71 presos se produce en un contexto de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro.

En las últimas semanas la administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia contra Caracas con nuevas medidas de aislamiento, entre ellas el refuerzo de acciones para bloquear la exportación de petróleo venezolano y la intensificación del despliegue militar en el mar Caribe.

BBC

