AFP via Getty Images Trump asegura que hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pero al tiempo amenaza a Irán con una gran destrucción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes su amenaza de destruir infraestructura civil en Irán, como puentes y centrales eléctricas, si no se reabre el estrecho de Ormuz este martes 7 de abril.

Trump aseguró que Irán volverá a la "edad de piedra" y se quedará sin centrales eléctricas ni puentes si no hay un acuerdo antes de la noche del martes (madrugada del miércoles en Irán).

Afirmó que "el país entero podría ser eliminado en una noche, y podría ser mañana por la noche", en una comparecencia de prensa este lunes.

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"Todos los puentes de Irán habrán sido destruidos para las 12 de la noche de mañana", sentenció.

El domingo el presidente ya había expresado que "el martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán", en una publicación cargada de expresiones vulgares en su red social Truth Social.

"Van a vivir en el infierno" si se niegan a reabrir el estrecho, agregó entonces.

Trump declaró este lunes que, para evitar esto, es necesario alcanzar un acuerdo con Irán que le resulte "satisfactorio" a él y este debe incluir la exigencia de que haya "libre tránsito de petróleo".

Getty Images Trump compareció ante los medios este lunes para ofrecer detalles sobre el rescate del piloto de un caza derribado en Irán y responder preguntas sobre la guerra.

La situación de Ormuz

El estrecho de Ormuz es un angosto canal marítimo entre Irán y Omán por el que pasa cerca del 20% del petróleo crudo del mundo.

Desde hace semanas, Irán mantiene restringido el tránsito por el estrecho, lo cual se ha convertido en el principal punto de tensión en la guerra contra EE.UU. e Israel que comenzó hace cinco semanas.

El gobierno iraní había dejado abierta la posibilidad de levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, siempre y cuando sea reparado económicamente.

Mahdi Tabatabaei, asesor del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunció que los buques cargueros volverán a transitar por la ruta una vez que se "compensen todos los daños causados" durante la guerra.

Pero tras las amenazas de Trump este domingo, Irán advirtió de una represalia "mucho más devastadora" si Estados Unidos e Israel atacan objetivos civiles, según informaron medios estatales.

"Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y generalizadas", reza un comunicado de un portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, la unidad de mando militar operativa más alta de Irán.

El comunicado fue publicado por la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán (IRIB).

En entrevistas con varios medios estadounidenses este domingo, Trump señaló que había un "buen chance" de alcanzar un acuerdo con Irán, pero que "destruiría todo" si este no se da.

Inicialmente, el plazo estaba fijado para el lunes 6 de abril, tras haber publicado el sábado 4 de abril que Irán tenía "48 horas" para llegar a un acuerdo.

Pero horas después de publicar su última amenaza a Irán en Truth Social, donde hacía referencia al "martes", Trump añadió: "¡Martes, 8:00 pm, hora del este!" (00:00 GMT del 8 de abril), una aparente prórroga del plazo.

El gobierno de Omán, por su parte, aseguró que está en contacto con las autoridades iraníes para buscar ideas que permitan "garantizar la fluidez del tránsito" por el estrecho de Ormuz.

Desde Emiratos Árabes Unidos, en cambio, afirmaron estar dispuestos a sumarse a cualquier operación liderada por EE.UU. para reabrir la ruta, declaró el asesor presidencial Anwar Gargash.

AFP via Getty Images Las autoridades iraníes han dicho que reabrirán el estrecho de Ormuz después de ser compensadas por los daños sufridos por los ataques de EE.UU. e Israel.

Avanza el nuevo peaje

El funcionario iraní Mahdi Tabatabaei anunció que fue presentado ante el Parlamento de Irán un proyecto de ley que busca establecer tasas a las embarcaciones que deseen cruzar el estrecho de Ormuz, como forma de reparación por los daños sufridos en las últimas semanas.

"El estrecho será reabierto cuando todos los daños causados por la guerra sean compensados mediante un nuevo régimen jurídico en el estrecho de Ormuz, con una parte de los ingresos procedentes de las tasas de tránsito", afirmó el funcionario, según reportó el Servicio Persa de la BBC.

Esta iniciativa ya fue adelantada en días pasados por otras autoridades iraníes, quienes aseguraron que la época de "la hospitalidad" había terminado para siempre.

"El estrecho de Ormuz se reabrirá, sin duda, pero no para usted; se abrirá para quienes cumplan con las nuevas leyes de Irán", dijo refiriéndose a Trump el jefe del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

"Trump finalmente ha logrado su sueño de 'cambio de régimen', pero en el ámbito marítimo de la región", añadió.

Medios estatales iraníes informaron que el Comité de Seguridad Nacional aprobó un plan para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz.

Actualmente, Irán cobra a ciertos buques unos US$2 millones por cruzar la vía marítima.

Preguntado sobre esto, Trump respondió que preferiría que fuera Estados Unidos quien cobrara los peajes a los buques, bajo el argumento de que son los "ganadores" en la guerra.

"Están militarmente derrotados. tenemos un plan por el que cobraremos peajes", afirmó.

Pese a la disposición de reabrir el estrecho, previo pago, este domingo las autoridades iraníes instalaron en la céntrica plaza de la Revolución de Irán una enorme pancarta que advierte a EE.UU. que el estrecho de Ormuz "seguirá cerrado" y que "todo el Golfo se convertirá en zona para cazar a estadounidenses".

Por su parte, organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado las amenazas que Trump ha lanzado contra Irán.

"Los civiles iraníes serán los primeros en sufrir las consecuencias de la destrucción de centrales eléctricas y puentes. Sin electricidad, calefacción ni agua; sin posibilidad de huir de los ataques. Posibles crímenes de guerra en cadena", advirtió Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Lionel BONAVENTURE / AFP via Getty Images Los precios internacionales de los combustibles se han disparado debido al cierre del estrecho de Ormuz.

Continúan los ataques

El paso por el estrecho sigue prácticamente cerrado, y los buques que se atreven a cruzarlo —o incluso a acercarse a sus inmediaciones— se arriesgan a ser blanco de ataques.

Un portacontenedores de los Emiratos Árabes Unidos informó de "múltiples esquirlas procedentes de proyectiles desconocidos", reportó la Oficina de Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrió en el puerto de Khor Fakkan, en los Emiratos, mientras se realizaban labores de carga.

Irán ha declarado que los "buques no hostiles" pueden utilizar el estrecho de Ormuz, pero como varios barcos han sido atacados durante el conflicto, la actividad normal del transporte marítimo se ha visto paralizada.

Unos 2.000 barcos se encuentran varados en la zona, reportó la corresponsal de la BBC en la zona, Orla Guerin.

Hasta el 2 de abril, la UKMTO había registrado 26 incidentes contra embarcaciones en el estrecho, el Golfo Pérsico/Arábigo y el Golfo de Omán.

La semana pasada, buques mercantes anclados frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar fueron alcanzados por proyectiles.

Rusia y China, aliados de Irán, han vuelto a pedir a EE.UU. cambiar de estrategia.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que Washington debería abandonar sus constantes "plazos" y retomar las negociaciones con Irán.

Por su parte, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, afirmó que "la forma fundamental de resolver los problemas de navegación" en el estrecho de Ormuz es alcanzar un alto el fuego.

El cierre del estrecho —por el cual transitaron en 2025 unos 20 millones de barriles de petróleo diarios, según las autoridades de EE.UU.— ha provocado un alza en los precios internacionales del crudo, que han llegado a superar los 100 dólares por barril.

BBC

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