Reuters La policía israelí dijo que dos hombres armados abrieron fuego contra una parada de autobús en el cruce de Ramot.

Seis personas murieron y varias resultaron gravemente heridas en un ataque a tiros presuntamente perpetrado por palestinos armados en una parada de autobús en Jerusalén, según informaron paramédicos y la policía israelí.

Nueve personas con heridas de bala fueron trasladadas a hospitales y otras tres resultaron heridas por cristales rotos.

La policía israelí informó que dos "terroristas" llegaron en un vehículo y abrieron fuego contra una parada de autobús en el cruce de Ramot, en las afueras del norte de la ciudad.

Un agente de seguridad y un civil respondieron al fuego y mataron a los atacantes, añadió.

Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero Hamás emitió un comunicado en el que dice que "elogia" las acciones de los atacantes y las califica de una "respuesta natural" a la actividad militar de Israel en Gaza.

Entre los fallecidos se encuentra Yaakov Pinto, un joven español de 25 años originario de Melilla.

Las otras víctimas son 4 hombres de entre 28 y 70 años, y una mujer de 60 años.

Reuters El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó el lugar del ataque junto con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

Durante su visita al lugar del tiroteo Benjamín Netanyahu habló con la prensa e informó que las autoridades están rodeando las aldeas de donde provienen los atacantes.

Según medios israelíes se cree que los hombres armados partieron de las aldeas de al-Qubeiba y Qatanna, situadas a unos 10 km al oeste del cruce de Ramot.

Al calificar los hechos de una "guerra en varios frentes", Netanyahu afirmó que Israel ha frustrado cientos de ataques este año, "pero no pudo hacerlo esta mañana".

Colaboración entre soldados y policías

La policía informó que un gran número de agentes controlan el área donde ocurrió el ataque y que unidades de desactivación de bombas aseguraron la zona, mientras los equipos forenses recogían evidencia.

El ejército israelí indicó que también se desplegaron soldados en la zona y que buscaban sospechosos en coordinación con la policía.

Los soldados también han rodeado varias zonas en las afueras de la ciudad de Ramallah, en la Cisjordania ocupada, para "impedir el terrorismo y fortalecer la defensa", añadió.

El subcomisario de policía Shlomi Bachar le dijo al Canal 12 de televisión que los agentes estaban "intentando comprender cómo (los atacantes) llegaron aquí y quién los trajo" y agregó que esperan encontrar "pronto" a los responsables, informó el diario Times of Israel.

Reuters Los impactos ce bala en la ventana de un autobús en el lugar del ataque en Ramot.

Por su parte, Mahmoud Abbas, jefe de la Autoridad Palestina -que gobierna partes de Cisjordania que no están bajo control israelí- emitió un comunicado condenando cualquier ataque contra ciudadanos palestinos e israelíes.

Afirmó que condena cualquier forma de violencia y terrorismo, independientemente de su origen.

Y agregó que el reconocimiento de un Estado palestino es fundamental para poner fin al ciclo de violencia en la región.

El tiroteo del lunes se produce en un momento crítico, con el ejército israelí intensificando sus ataques en la Ciudad de Gaza.

Al mismo tiempo, Israel y Hamás están considerando nuevas propuestas de alto el fuego para Gaza y un acuerdo sobre rehenes presentadas por la Casa Blanca.

BBC

