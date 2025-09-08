Reuters La policía israelí dijo que dos hombres armados abrieron fuego contra una parada de autobús en el cruce de Ramot.

Seis personas murieron y más de cinco resultaron gravemente heridas en un ataque a tiros perpetrado por palestinos armados en Jerusalén, según informaron paramédicos y la policía israelí.

El servicio de ambulancias israelí Magen David Adom identificó entre los muertos a tres hombres de unos 30 años, y una mujer y un hombre de unos 50.

Nueve personas con heridas de bala fueron trasladadas a hospitales y otras tres resultaron heridas por cristales rotos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se encuentra en el lugar donde ocurrió el ataque.

La policía israelí informó que dos "terroristas" llegaron en un vehículo y abrieron fuego contra una parada de autobús en el cruce de Ramot, en las afueras del norte de la ciudad.

Un agente de seguridad y un civil respondieron al fuego y neutralizaron a los atacantes, añadió.

Hasta ahora ningún grupo armado se ha atribuido la responsabilidad del ataque.

Más información en breve

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cdxqv1d79djo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cdxqv1d79djo.page','title': 'Un tiroteo en el norte de Jerusalén deja al menos 6 muertos según informa la policía de Israel','author': 'David Gritten – BBC News','published': '2025-09-08T10:15:47.071Z','updated': '2025-09-08T10:15:47.071Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más