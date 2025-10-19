Getty Images El Louvre es el museo más visitado del mundo.

Un robo en el Museo del Louvre en París, donde se conservan los restos de las joyas de la corona francesa, mantiene a la policía francesa a la caza de tres hombres enmascarados.

Según informó la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, el saqueo se produjo el domingo por la mañana, alrededor de las 09:30 hora local, es decir, apenas media hora después de que el museo abriera sus puertas al público.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, afirmó que tres o cuatro ladrones lograron abrir dos vitrinas y se marcharon del lugar en motocicletas tras sustraer varias joyas.

En su apresurada huida perdieron uno de los objetos robados, que la policía encontró en las inmediaciones del Louvre.

Los ladrones usaron un montacargas en obras para acceder a la Galería Apolo, que se encuentra junto al río Sena y alberga tesoros de incalculable valor.

Getty Images Actuaron con profesionalidad y de forma fría.

Al describir a los ladrones, la ministra afirma que actuaron con profesionalidad, sin violencia ni pánico.

El museo confirmó su cierre por ese día "por razones excepcionales", sin proporcionar más detalles. Las imágenes que llegan de la evacuación de un gran número de visitantes revelan cierta confusión cerca de la famosa entrada de la pirámide del Louvre.

Los medios franceses afirman que los asaltantes rompieron varias ventanas para entrar antes de escapar en motocicletas. También tenían motosierras.

El Louvre es el museo más visitado del mundo y alberga muchas de las obras de arte y tesoros más famosos del mundo. Aún se desconoce el valor de los objetos robados.

